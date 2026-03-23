Asti: revocata la licenza ad una sala VLT

La Polizia di Stato – la Squadra Amministrativa della Questura di Asti ha proceduto alla revoca della licenza di una sala VLT in provincia di Asti per mancanza di agibilità dei locali accertata durante le periodiche verifiche eseguite nell’ambito dell’attività di prevenzione e vigilanza sul rispetto delle normative di settore. Contestualmente il titolare è stato sanzionato per mancanza di preposti all’interno della sala da gioco e sono state elevate altresì sanzioni amministrative al bar adiacente.

Il titolare della sala VLT era già stato deferito alla competente autorità nel 2025 e nel 2026 per inottemperanza alle prescrizioni imposte.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata interessata per quanto di competenza. Il provvedimento si inserisce in un piano più ampio della Polizia di Stato di Asti, volto a tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini in tutta la Provincia astigiana.

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