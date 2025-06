Asti, irregolarità in una sala giochi: scatta la sospensione della licenza

La Polizia di Stato – Squadra Amministrativa della Questura di Asti – ha effettuato un controllo presso una sala giochi di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza sul rispetto delle normative di settore.

Il titolare dell’esercizio era già stato deferito all’autorità competente nel 2022 per aver consentito l’utilizzo delle slot-machine a soggetti non autorizzati.

Il mancato rispetto della normativa regionale del Piemonte in materia di visibilità delle apparecchiature da gioco dall’esterno, nonché della prescrizione impartita dal Questore della Provincia di Asti in merito all’osservanza di tale norma, ha comportato la sospensione della licenza ex art. 88 TULPS per tre giorni, con conseguente e immediata chiusura al pubblico dei locali.

Il provvedimento rientra in un più ampio piano della Polizia di Stato di Asti finalizzato a garantire legalità e sicurezza su tutto il territorio della Provincia astigiana.

PressGiochi