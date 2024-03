Assoutenti: Agcom intervenga su sponsorizzazioni società di calcio

La multa dell’Agcom ad X per pubblicità illecita al gioco d’azzardo è un segnale positivo, ma non basta. Lo afferma Assoutenti, commentando la sanzione elevata nei confronti di Twitter International

“Agcom deve estendere le sue indagini al mondo del calcio, dove proliferano i contratti di sponsorizzazioni tra società del gioco e club sportivi italiani – afferma il presidente Gabriele Melluso – Pubblicità non solo vietate, ma anche immorali, perché lo sport dovrebbe veicolare messaggi positivi ai tifosi, e non certo indurli all’azzardo”.

“Proprio per questo nei giorni scorsi abbiamo presentato un dettaglio esposto all’Agcom contro le società sportive Inter e Atalanta, che hanno stipulato contratti di sponsorizzazioni con aziende riconducibili al gioco, chiedendo di sanzionare le due squadre per la violazione dell’art. 9 del decreto dignità” – conclude Melluso.

PressGiochi