17 Ottobre 2025 - 18:03

Associazione comuni bresciani: formazione per i comuni nell’ambito del piano GAP 2025-2026 di ATS Brescia

17 Ottobre 2025

ATS Brescia, con decreto n. 129 del 6 marzo 2025, ha approvato un nuovo Piano Locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) per il biennio 2025-2026.

La realizzazione di alcune attività del Piano è stata affidata all’ Associazione Comuni Bresciani, associazione alla quale aderiscono tutti i 205 comuni e la provincia di Brescia.

Nei giorni scorsi, in attuazione delle attività previste dal Piano, l’Associazione Comuni Bresciani ha organizzato un evento dal titolo “Il gioco con vincita in denaro. Strumenti e supporti a disposizione dei comuni”, relatore il dott. Domenico Faggiani, esperto in legislazione e problematiche del gioco pubblico, docente accreditato Polis Lombardia.

Hanno partecipato sindaci, assessori, consiglieri comunali, dirigenti comunali, funzionari Uffici Suap e Polizie locali, personale addetto ai Servizi socioassistenziali.

Durante l’incontro Faggiani si è soffermato sui dati relativi al gioco con vincita in denaro, sia fisico che a distanza, confrontando quelli più recenti con quelli degli anni precedenti, mettendo in evidenza l’andamento della raccolta, della spesa e delle entrate per l’erario, sia a livello nazionale che nella regione Lombardia.

Per quanto riguarda più direttamente i comuni, il relatore ha presentato SMART (Statistiche, monitoraggio, analisi della raccolta territoriale del gioco fisico) soffermandosi sull’importanza di questo applicativo sia per la conoscenza dei dati dei volumi di gioco che per la distribuzione dell’offerta di gioco nel territorio comunale; ed anche come strumento di controllo per il rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all’articolo 110 – co. 6 lett.b) – del TULPS, cioè delle VLT.

Tra gli altri strumenti presentati, oltre all’app Gioco Legale, anche la piattaforma “Uscire dal gioco” dell’Istituto Superiore di sanità dove è possibile trovare la geolocalizzazione e tutte le informazioni relative ai “Centri per la cura del disturbo da gioco d’azzardo”.

Nei prossimi mesi l’attività di formazione per il personale dei comuni della provincia di Brescia proseguirà con specifiche iniziative; alcune saranno dedicate ai Comandanti e agli agenti della Polizia Locale ed avranno come oggetto l’esame della legislazione nazionale e delle disposizioni regionali, nonché le attività di controllo.

