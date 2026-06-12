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Associazione Comuni Bresciani: attività di formazione per la polizia locale in attuazione del piano locale GAP 2025-2026

ACB (Associazione Comuni Bresciani), in attuazione del Piano Locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) – biennio 2025-2026 – di ATS Brescia, ha organizzato un corso di formazione per

12 Giugno 2026

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ACB (Associazione Comuni Bresciani), in attuazione del Piano Locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) – biennio 2025-2026 – di ATS Brescia, ha organizzato un corso di formazione per la polizia locale dei comuni appartenenti alla medesima ATS.

Relatore del corso, dal titolo “prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo”, il dott. Domenico Faggiani, esperto in legislazione e problematiche del gioco pubblico, docente accreditato Polis Lombardia.

Il corso è articolato su due moduli. Il primo, che si è tenuto il giorno 11 giugno, aveva per oggetto “La legislazione nazionale e le disposizioni di Regione Lombardia”.

Nell’affrontare il tema della legislazione nazionale e delle norme regionali, Faggiani ha colto l’occasione per fare il punto sul processo di riordino: la legge delega n. 111 del 2023, la successiva emanazione del decreto legislativo n. 41 del 2024 relativo al gioco a distanza e, infine, si è soffermato sullo stato dell’arte riguardo al riordino del gioco fisico.

Nel secondo modulo, previsto per la giornata di mercoledì 17 giugno, come anticipato dallo stesso relatore durante il primo incontro, si parlerà di “controlli e verbalizzazione”.

Faggiani ha accennato che, in quella sede, sarà anche mostrato il funzionamento dell’applicativo SMART (Statistiche, monitoraggio, analisi della raccolta territoriale del gioco fisico) e dell’app Gioco Legale. Quest’ultima, come è noto, è stata implementata all’inizio di quest’anno con l’attivazione di nuove importanti funzioni. Innanzi tutto la possibilità di segnalare presunte irregolarità: presenza minori nel punto vendita, punto vendita non autorizzato, siti illegali, pagamento contante superiore ai miti di legge; inoltre l’autoesclusione del gioco a distanza e la possibilità di verificare gli apparecchi da gioco. Questa app, con le nuove funzionalità attivate e con quelle che aveva fin dal suo primo rilascio, tenuto conto della semplicità e rapidità nel suo utilizzo, può essere uno strumento molto utile anche nei controlli della polizia locale.

 

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