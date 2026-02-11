Assisi, dissequestrata sala giochi illegale

Il Tribunale del Riesame ha revocato il sequestro preventivo di un immobile a Santa Maria degli Angeli, ad Assisi dove era stata contestata un’attività di gioco d’azzardo. I locali adibiti a circolo saranno restituiti, ma potranno essere utilizzati esclusivamente «per le sole attività istituzionali direttamente svolte dall’associazione». Il collegio fornirà le motivazioni entro 45 giorni.

Come riporta Il Messaggero, il provvedimento segue un controllo amministrativo che aveva portato al sequestro dei locali e alla denuncia di quaranta persone per partecipazione a gioco d’azzardo, oltre al deferimento del titolare e di altri soggetti ritenuti organizzatori.

Soddisfazione dalla difesa, con l’avvocato Delfo Berretti che ha sottolineato come «la tabella dei giochi proibiti redatta dalla Questura non vale ad elencare il novero dei giochi d’azzardo, la cui rilevazione compete esclusivamente al Giudice sulla base degli indici normativi vigenti».

PressGiochi