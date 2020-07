Assestamento 2020: le entrate relative ai “giochi” nei primi cinque mesi 2020 segnano un -41,4%

Con riguardo alle principali imposte del comparto tributario- riporta il dossier relativo al Rendiconto 2019 – si registra nel 2019 un aumento degli accertamenti delle entrate tributarie ricorrenti: si tratta di 12 miliardi per gli accertamenti (+2,5% rispetto al 2018), di cui 6 miliardi relativi all’IRPEF (+3,1%), 5,2 miliardi relativi all’Iva (+3,4%); ad essi si sommano le maggiori entrate per circa 800 milioni relativi alle imposte sui giochi (+12,8%) e Lotterie.

Come ricorda il servizio studi del Parlamento nella parte relativa all’Assestamento 2020:

“al peggioramento del dato assestato del saldo netto concorrono:

– la diminuzione delle entrate di complessivi 43 miliardi di euro, dovuta per 50,8 miliardi alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, compensata dall’aumento di 8,1 miliardi dovuto alle variazioni per atto amministrativo. La riduzione deriva essenzialmente dalla contrazione delle entrate tributarie (per complessivi 41,6 miliardi); negativo anche l’andamento delle entrate extra-tributarie (2,6 miliardi), spiegati secondo la relazione illustrativa dai minori utili di gestione della Banca d’Italia e dalla riduzione dei proventi dei giochi e di quelli derivanti dall’attività di contrasto agli li illeciti di natura tributaria e non tributaria”.

Per le entrate extra-tributarie si registra una diminuzione di oltre 11 miliardi, principalmente per effetto della riduzione dei proventi derivanti dall’attività di contrasto agli illeciti di natura sia tributaria che non tributaria, nonché di quelli derivanti dai giochi.

Nel settore dei giochi, le entrate del gioco del lotto vengono ridotte di 1,4 miliardi, le imposte gravanti sui giochi di 1,3 miliardi e quelle sulle lotterie e altri giochi di 39 milioni.

Le entrate extra-tributarie registrano una diminuzione in competenza di 11,8 miliardi principalmente per effetto della riduzione dei proventi derivanti dall’attività derivanti dall’attività di contrasto agli illeciti di natura sia tributaria che non tributaria (1,9 miliardi), nonché di quelli derivanti dai giochi, ed in particolare, di quelle relativi a lotterie istantanee, per -2,9 miliardi (cap. 2351) e al gioco del Bingo per -603 milioni (cap. 2532).

Le entrate relative ai “giochi” ammontano, nei primi cinque mesi 2020, a 3.838 milioni di euro (-2.706 milioni di euro, -41,4%).

In particolare, le proposte di riduzione della spesa corrente primaria sono connesse principalmente alle seguenti categorie economiche di spesa (come riportate nella tabella successiva):

riduzione degli interessi passivi, per 1 miliardo. La Relazione illustrativa chiarisce che concorrono alla riduzione complessiva della spesa per interessi, da un lato, le minori esigenze per gli interessi sui conti correnti di tesoreria che determinano una riduzione degli stanziamenti per 1,5 miliardi e, dall’altro lato, un incremento degli interessi sui buoni postali fruttiferi per 300 milioni e degli interessi sui prestiti internazionali per 199 milioni

riduzione dei consumi intermedi di -521 milioni, su cui incide la riduzione degli stanziamenti relativi agli aggi e ai compensi trattenuti dai concessionari e rivenditori dei giochi per complessivi 700 milioni, in relazione all’andamento delle correlate entrate. Tale riduzione è parzialmente compensata dalle aumentate esigenze per gli oneri connessi all’emissione e alla gestione dei prestiti emessi dallo Stato per 150 milioni, e per il ripiano dei debiti pregressi contratti per le spese di giustizia per 35 milioni;

Proposte di aumento interessano, invece, altre categorie di spesa, quali:

i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (+777 milioni), sui quali incidono, in particolare, l’incremento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali attribuite alle regioni a statuto speciale, per complessivi 667 milioni, e l’integrazione per 95 milioni degli stanziamenti per Sport e Salute Spa, legata alle entrate relative alle attività sportive incassate nel 2019;

i trasferimenti alle famiglie e istituzioni sociali private (+106 milioni), principalmente per l’integrazione degli stanziamenti relativi ai finanziamenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

le poste correttive e compensative, che aumentano di 284 milioni, per effetto dell’adeguamento degli stanziamenti per restituzioni e rimborsi di imposta per complessivi 3,5 miliardi e della riduzione degli stanziamenti relativi alle vincite su giochi, scommesse e lotterie per complessivi 3,2 miliardi, in relazione alla riduzione del volume dei giochi e all’andamento delle correlate entrate.



Si riducono invece gli stanziamenti della missione “Politiche economicofinanziarie e di bilancio”, per oltre 2 miliardi. La riduzione degli stanziamenti relativi agli aggi e alle vincite per giochi, scommesse e lotterie per complessivi 3,9 miliardi e quelli relativi agli interessi su conti di Tesoreria per 1,5 miliardi è parzialmente compensata dall’adeguamento degli stanziamenti per restituzioni e rimborsi di imposta per complessivi 3 miliardi.

Tra le variazioni proposte, infatti, rilevano anche in termini di indebitamento netto quelle per l’adeguamento ai più recenti dati del monitoraggio. In particolare, per le entrate tributarie influiscono i minori proventi delle attività di gioco (-110 milioni). Per le entrate extra-tributarie incidono i maggiori dividendi da versare da parte delle società pubbliche per 691 milioni (che si aggiungono ai 32 milioni già inclusi nelle previsioni del DEF) e le maggiori ritenute per le vincite del gioco del lotto (50 milioni) mentre, in senso contrario, si evidenziano il minor gettito delle sanzioni amministrative e per le infrazioni del codice della strada (-220 milioni) e gli effetti di retrocessione degli interessi attivi (-170 milioni).

