Ascani (Vicepres. Camera): “Attenzione alle infiltrazioni criminali nel gioco e al gioco online”

“Quando parliamo di gioco d’azzardo parliamo di molteplici fragilità del nostro Paese, soprattutto quella legata al ruolo della criminalità organizzata che dal gioco continua a guadagnare tantissimo e nel contrasto della criminalità questo deve pesare di più di quanto è stato fatto sin qui.

Poi c’è il tema della fragilità delle persone e della sofferenza delle famiglie appesantita da quanto accaduto nella fase del Coronavisus.

Darsi delle regole per fare in modo che le persone siano protette dal gioco d’azzardo che è tutto tranne un gioco è quello che noi legislatori dobbiamo fare preoccupandoci anche del fenomeno del gioco a distanza che è molto in crescita rispetto al passato”.

Lo ha dichiarato la Vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani, ad Avviso Pubblico, parlando di gioco pubblico, un tema delicato che coinvolge direttamente il legislatore, proprio in questo momento che è in discussione la legge delega per la riforma fiscale in Parlamento.

PressGiochi