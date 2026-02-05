As.tro sottoscrive il protocollo della prefettura di Ancona per la prevenzione degli atti illegali negli esercizi pubblici

In data 5 febbraio, AS.TRO ha sottoscritto con la Prefettura di Ancona il “Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”, promosso dalla Prefettura nell’ambito delle linee guida nazionali adottate ai sensi dell’art. 21-bis del decreto-legge n. 113/2018 e contenute nel D.M. Piantedosi del 21 gennaio 2025.

Alla sottoscrizione hanno partecipato le istituzioni competenti, le Forze di Polizia e i Comuni della provincia di Ancona, confermando l’importanza di un approccio condiviso e coordinato nella definizione di politiche di contrasto all’illegalità efficaci e coerenti con le specificità del territorio.

Per AS.TRO erano presenti il Presidente Massimiliano Pucci – che ha sottoscritto il Protocollo per conto dell’Associazione – e il Consigliere e Responsabile AS.TRO per la Regione Marche, Paolo Gioacchini, che ha seguito e sostenuto il percorso di interlocuzione a livello territoriale e, con la sua azienda GMG Service aderirà formalmente al Protocollo d’intesa sottoscritto ad Ancona attraverso le 9 gaming hall che gestisce nella provincia di Ancona con il marchio Gplanet, a testimonianza di un impegno immediato e concreto sul territorio unito alla volontà di replicare lo stesso percorso virtuoso anche per le altre 7 gaming hall dislocate nelle altre province marchigiane.

Con la firma del Protocollo, AS.TRO conferma e rafforza il proprio ruolo di interlocutore responsabile, impegnandosi a promuovere attivamente l’iniziativa tra i propri associati e a favorire la più ampia adesione da parte degli operatori del settore del gioco. L’Associazione considera infatti essenziale sostenere progetti che puntano a innalzare i livelli di sicurezza nei punti gioco, tutelare giocatori/utenti e operatori e contrastare in modo strutturato le situazioni di illegalità, anche attraverso la valorizzazione dei comportamenti virtuosi degli esercenti.

Il Protocollo definisce, infatti, un sistema di collaborazione operosa tra soggetti pubblici e operatori economici, individuando misure di prevenzione calibrate sul contesto territoriale e prevedendo meccanismi premiali di valorizzazione dell’adesione consapevole e del rispetto puntuale degli impegni assunti, quali strumenti fondamentali per la riduzione dei fattori di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Protocollo d’intesa è attualmente valido nella provincia di Ancona e rappresenta un’iniziativa-modello che AS.TRO intende promuovere e sostenere anche in altri territori, favorendone la progressiva estensione e il consolidamento a livello nazionale.

AS.TRO è a disposizione dei propri iscritti per ogni approfondimento e darà seguito a una specifica attività informativa sulle modalità di adesione al Protocollo attivo nella provincia di Ancona.

L’Associazione sta organizzando inoltre un webinar per le aziende che intendono aderire all’iniziativa anche in altri contesti territoriali, al fine di illustrare contenuti, impegni e opportunità connesse alla partecipazione.

PressGiochi