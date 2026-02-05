Newsletter

05 Febbraio 2026 - 13:16

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

As.tro sottoscrive il protocollo della prefettura di Ancona per la prevenzione degli atti illegali negli esercizi pubblici

L’Associazione rafforza il proprio impegno per la sicurezza, la legalità e la collaborazione istituzionale nei territori.

05 Febbraio 2026

Share the post "As.tro sottoscrive il protocollo della prefettura di Ancona per la prevenzione degli atti illegali negli esercizi pubblici"

Stampa pagina

In data 5 febbraio, AS.TRO ha sottoscritto con la Prefettura di Ancona il “Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”, promosso dalla Prefettura nell’ambito delle linee guida nazionali adottate ai sensi dell’art. 21-bis del decreto-legge n. 113/2018 e contenute nel D.M. Piantedosi del 21 gennaio 2025.

Alla sottoscrizione hanno partecipato le istituzioni competenti, le Forze di Polizia e i Comuni della provincia di Ancona, confermando l’importanza di un approccio condiviso e coordinato nella definizione di politiche di contrasto all’illegalità efficaci e coerenti con le specificità del territorio.

Per AS.TRO erano presenti il Presidente Massimiliano Pucci – che ha sottoscritto il Protocollo per conto dell’Associazione – e il Consigliere e Responsabile AS.TRO per la Regione Marche, Paolo Gioacchini, che ha seguito e sostenuto il percorso di interlocuzione a livello territoriale e, con la sua azienda GMG Service aderirà formalmente al Protocollo d’intesa sottoscritto ad Ancona attraverso le 9 gaming hall che gestisce nella provincia di Ancona con il marchio Gplanet, a testimonianza di un impegno immediato e concreto sul territorio unito alla volontà di replicare lo stesso percorso virtuoso anche per le altre 7 gaming hall dislocate nelle altre province marchigiane.

Con la firma del Protocollo, AS.TRO conferma e rafforza il proprio ruolo di interlocutore responsabile, impegnandosi a promuovere attivamente l’iniziativa tra i propri associati e a favorire la più ampia adesione da parte degli operatori del settore del gioco. L’Associazione considera infatti essenziale sostenere progetti che puntano a innalzare i livelli di sicurezza nei punti gioco, tutelare giocatori/utenti e operatori e contrastare in modo strutturato le situazioni di illegalità, anche attraverso la valorizzazione dei comportamenti virtuosi degli esercenti.

Il Protocollo definisce, infatti, un sistema di collaborazione operosa tra soggetti pubblici e operatori economici, individuando misure di prevenzione calibrate sul contesto territoriale e prevedendo meccanismi premiali di valorizzazione dell’adesione consapevole e del rispetto puntuale degli impegni assunti, quali strumenti fondamentali per la riduzione dei fattori di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Protocollo d’intesa è attualmente valido nella provincia di Ancona e rappresenta un’iniziativa-modello che AS.TRO intende promuovere e sostenere anche in altri territori, favorendone la progressiva estensione e il consolidamento a livello nazionale.

AS.TRO è a disposizione dei propri iscritti per ogni approfondimento e darà seguito a una specifica attività informativa sulle modalità di adesione al Protocollo attivo nella provincia di Ancona.

L’Associazione sta organizzando inoltre un webinar per le aziende che intendono aderire all’iniziativa anche in altri contesti territoriali, al fine di illustrare contenuti, impegni e opportunità connesse alla partecipazione.

 

PressGiochi

Leggi anche

Pavia, controlli nelle sale gioco: 3 locali chiusi e 150 mila euro di multe

Betsson chiude il 2025 con ricavi in crescita a €1,197 mld, +8%, con l’Italia ai massimi storici nei depositi e turnover

A Bruxelles si pensa ad una tassa sul gioco online, Malta pronta al veto

As.tro sottoscrive il protocollo della prefettura di Ancona per la prevenzione degli atti illegali negli esercizi pubblici

Il catalogo di Octavian Gaming ora disponibile su DAZNBet

Euro Games Technology nomina Fabio Molinari direttore per EGT Italy

Sanremo 2026 – Su Sisal.it i testa a testa più attesi. Tommaso Paradiso, a 1.72 avanti su Ermal Meta, a 2,00

Brightstar rafforza la strategia ESG. Stefania Colombo a PressGiochi: “La sostenibilità è il linguaggio del futuro per raccontare chi siamo e dove vogliamo andare”

Regno Unito. Nel Q3 2025-2026, il GGY si è attestato a £1,5 miliardi

Olanda, KSA: stop alla funzione “Condividi la tua scommessa” sui siti di gioco online

Gioco pubblico: il 5 febbraio le scadenze sui saldi mensili di scommesse ippiche e concorsi pronostici

Verbania: slot accese fuori orario consentito in 11 locali, erogate sanzioni per 26mila euro complessivi

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy