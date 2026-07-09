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AS.TRO sottoscrive il Patto per la Sicurezza Urbana della città di Ancona: ancora un passo concreto al fianco delle istituzioni

AS.TRO prosegue il proprio percorso di collaborazione con le istituzioni sui temi della sicurezza e della legalità, confermando il proprio impegno nella promozione di modelli organizzativi orientati alla prevenzione e

09 Luglio 2026

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AS.TRO prosegue il proprio percorso di collaborazione con le istituzioni sui temi della sicurezza e della legalità, confermando il proprio impegno nella promozione di modelli organizzativi orientati alla prevenzione e alla qualificazione dei punti gioco.

L’Associazione ha infatti sottoscritto questa mattina il Patto per la Sicurezza Urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata, promosso dal Comune di Ancona, con l’adesione della Regione Marche e di numerosi enti pubblici, istituzioni e associazioni di categoria del territorio.

La firma è avvenuta alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On. Emanuele Prisco, del Prefetto di Ancona dott. Maurizio Valiante, del Questore di Ancona dott. Cesare Capocasa, del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del Sindaco del Comune di Ancona Daniele Silvetti a conferma del valore istituzionale dell’iniziativa.

Per AS.TRO, la sottoscrizione del Patto rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso avviato da tempo e orientato a consolidare il ruolo dell’Associazione quale interlocutore responsabile sui temi della sicurezza, della legalità e della collaborazione istituzionale.

L’iniziativa si pone, infatti, in piena continuità con il Protocollo d’intesa sottoscritto nei mesi scorsi con la Prefettura di Ancona, attuativo delle linee guida del cosiddetto Decreto Piantedosi, confermando un approccio condiviso che individua nella cooperazione tra istituzioni e operatori economici uno strumento fondamentale per prevenire situazioni di rischio, innalzare gli standard di sicurezza e valorizzare i comportamenti virtuosi degli esercenti.

Il Patto per la Sicurezza Urbana amplia ulteriormente questa impostazione, promuovendo un sistema di sicurezza partecipata e integrata, nel quale pubblico e privato concorrono, ciascuno secondo le proprie competenze, alla tutela del territorio e della collettività. Tra gli obiettivi individuati figurano il rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e video-allarme collegati alle Forze di Polizia, l’interscambio informativo, la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e il coinvolgimento delle associazioni di categoria nello sviluppo di progetti a sostegno della sicurezza urbana.

«La sicurezza rappresenta un valore imprescindibile per il nostro settore e costituisce uno dei pilastri dell’azione associativa di AS.TRO» – dichiara il dott. Claudio Bianchella, responsabile Territori Astro-Confindustria SIT. «La sottoscrizione di questo Patto conferma la volontà dell’Associazione di collaborare attivamente con le istituzioni per costruire modelli sempre più efficaci di prevenzione e tutela del territorio. Il dialogo con Prefetture, Comuni e Regioni rappresenta un elemento fondamentale per accompagnare le imprese verso standard sempre più elevati di qualità, sicurezza e responsabilità.»

AS.TRO continuerà a sostenere e promuovere iniziative di questo tipo anche in altri territori, nella convinzione che la collaborazione istituzionale rappresenti la strada più efficace per rafforzare la sicurezza degli ambienti di gioco, tutelare gli operatori che rispettano le regole e contribuire alla crescita qualificata dell’intero comparto.

Per leggere il Patto per la sicurezza urbana, clicca qui.

 

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