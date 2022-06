As.Tro: presentazione del report CGIA Mestre

Il prossimo 14 luglio, dalle ore 11 in poi, presso il Palazzo dell’Informazione, Piazza Mastai 9, Roma, si svolgerà l’evento di presentazione dello “STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA

Il prossimo 14 luglio, dalle ore 11 in poi, presso il Palazzo dell’Informazione, Piazza Mastai 9, Roma, si svolgerà l’evento di presentazione dello “STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA 2021 – FOCUS SU APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO E ON LINE”, realizzato dalla CGIA Mestre, in collaborazione con il Centro Studi As.Tro.

Lo studio traccerà il perimetro della dimensione economica del comparto, attraverso i numeri reali del settore in termini di attività in essere, addetti e gettito, con una parte dedicata all’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle aziende del gioco.

