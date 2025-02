AS.TRO: nuovo appuntamento con l’informazione in Emilia-Romagna

Il tema della Formazione riveste oggi un ruolo principale nella discussione, soprattutto politica, che ruota attorno al comparto del gioco pubblico.

Da sempre AS.TRO ha adottato una politica di prevenzione che poggia su di una corretta informazione ed una doverosa formazione di chi, quotidianamente, si trovi ad avere un rapporto diretto con gli utenti del ‘prodotto gioco’: assicurare che ogni anello della filiera faccia la sua parte diventa, dunque, un dovere.

In Emilia-Romagna, la legge regionale n. 5/2013 ha istituito i corsi di formazione obbligatori per titolari e preposti delle sale da gioco finalizzati al contrasto ed alla prevenzione del Gap.

AS.TRO, in collaborazione con Staff e Formart, ha messo a disposizione le rispettive competenze per strutturare un percorso formativo che, in linea con la normativa regionale, sia in grado di aumentare la ‘sicurezza’ degli ambienti di gioco.

AS.TRO ha, dunque, fatto tappa in tutte le province dell’Emilia-Romagna per parlare concretamente di gioco, di regole e di situazioni che potrebbero accadere quotidianamente nei locali: l’obiettivo è informare i gestori per renderli consapevoli e capaci di individuare ogni problematica inerente la propria professione.

La qualificata formazione del personale addetto alle sale, l’accrescimento professionale degli operatori di gioco, l’illustrazione della normativa regionale, il divieto di gioco ai minori e la normativa antiriciclaggio saranno gli argomenti principali trattati, dall’Avv. Isabella Rusciano di AS.TRO, nel corso dell’incontro di domani 18 febbraio, a Castel Maggiore (BO).

PressGiochi