As.tro: l’Avvocato Marco Caroppo nuovo consulente ex D.Lgs 231/2001 dell’associazione

L’avvocato Marco Caroppo entra a far parte di As.tro-Confindustria SIT come consulente esperto in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001. <<Da anni supporto le aziende di ogni

L’avvocato Marco Caroppo entra a far parte di As.tro-Confindustria SIT come consulente esperto in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

<<Da anni supporto le aziende di ogni dimensione nella realizzazione, implementazione ed aggiornamento di Modelli Organizzativi 231, Codici Etici e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati: stiamo parlando di strumenti fondamentali, oltre che sul fronte strettamente legale, anche da un punto di vista gestionale, reputazionale e di protezione del patrimonio societario>>.

I modelli organizzativi 231 consentono, infatti, di individuare e gestire i rischi penali nello svolgimento delle attività aziendali, potendo arrivare ad esonerare l’azienda da responsabilità ex D.Lgs 231/01 attraverso procedure che, aumentando i livelli di sicurezza, efficienza e trasparenza, consentono una migliore organizzazione interna all’azienda.

<<Cercherò di dare il mio contributo all’interno di Astro in questo specifico ambito che può rivelarsi utile e strategico soprattutto per le aziende di gioco che stanno affrontando, in questa precisa fase, un delicato processo di riforma che le vede coinvolte anche sul fronte della implementazione della messa in sicurezza dei modelli organizzativi e gestionali: diverse gare pubbliche, infatti, richiedono o premiano l’adozione del modello 231, specie in settori regolamentati>>.

L’esperienza e la competenza dell’avv. Caroppo verranno quindi messe a sistema all’interno della struttura associativa per offrire, non solo approfondimenti specifici su uno strumento di difesa preventiva e di salvaguardia del patrimonio societario, ma anche un supporto capace di valorizzare l’azienda sul fronte reputazionale visto l’impegno nel rispetto della legalità, della responsabilità e dell’etica connessi all’attuazione dei modelli 231.

PressGiochi