As.Tro: l’avvocato Filippo Boccioletti nel Centro Studi dell’associazione

L’avvocato Filippo Boccioletti diventa membro del Centro Studi As.Tro – scrive As.Tro in una nota – l’associazione degli operatori del gioco lecito. “Da diversi anni collaboro con il Presidente Massimiliano Pucci. Ci siamo conosciuti in occasione dell’emanazione della Legge regionale dell’Emilia Romagna sul gioco e successivamente sono intervenuto a nome dell’associazione in diverse udienze al Tar e al Consiglio di Stato”, sottolinea Boccioletti. “Ho partecipato anche a diversi incontri in Regione e con alcuni Comuni interessati da regolamenti che disciplinano il gioco legale sul territorio per sostenere e difendere le istanze degli operatori di settore che, ad oggi, ancora non hanno vinto la loro battaglia a causa del perdurare della chiusura delle attività. Ho anche un prezioso rapporto di collaborazione con gli uffici per l’aggiornamento normativo e giurisprudenziale e curo personalmente una rubrica sul sito in cui mi dedico a spiegare le novità in tema legale riguardanti l’industria”, aggiunge.

Laureato con lode all’Università degli Studi di Bologna con tesi in diritto amministrativo, è avvocato del Foro di Bologna dal 2004, abilitato al patrocinio difensivo innanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, a tutte le giurisdizioni superiori. Cultore di Diritto Pubblico con delibera dell’Università di Bologna, fin dall’immediato post laurea ha svolto attività di Assistente presso la cattedra di diritto amministrativo e di diritto dell’ambiente, effettuando, altresì, attività di ricerca, formazione e docenza in tali materie. All’inizio del 2006 ha costituito a Bologna lo Studio Legale Boccioletti Pescerelli, che assiste sia imprese che privati, nonché enti pubblici, in attività di consulenza e contenziosa nel settore del diritto amministrativo, del diritto sanitario e degli appalti, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, della responsabilità amministrativa e contabile, avanti la Corte dei Conti, nonché avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria nel settore del diritto civile e del lavoro. Come esperto nella materia del diritto pubblico presta la propria opera professionale a favore di titolari di concessioni pubbliche nel settore del gioco, operatori e imprese, quotate e non, su tutto il territorio nazionale.

