As.tro: l’avvocato Cino Benelli nuovo consulente dell’associazione

Due temi fondamentali saranno al centro dell’attenzione del settore giochi nei prossimi mesi.

Il primo, ormai di lunga data, riguarda il riordino, con una riforma attesa ormai da anni che dia stabilità e certezza delle norme per tutto il comparto. Il secondo, altrettanto cruciale, è il nuovo codice dei contratti pubblici atteso entro la fine di marzo, uno degli obiettivi fissati dal PNRR, che introdurrà nuovi principi e nuove disposizioni sugli appalti che potranno avere dei riflessi anche sul comparto del gioco pubblico.

È in quest’ottica che As.tro arricchisce la sua squadra di consulenti con l’ingresso nell’associazione dell’avvocato Cino Benelli, amministrativista con una ventennale esperienza nel settore giochi. L’esperienza di Benelli darà un contributo fondamentale su entrambi i temi, decisivi per le sorti del comparto legale. “Sarò a disposizione dell’associazione per gestire novità molto rilevanti – è il commento di Benelli – Il riordino del settore è ormai imprescindibile, mentre l’arrivo del nuovo codice degli appalti avrà un impatto importante su tutte le concessioni. Molto probabilmente tra queste rientreranno anche quelle sul gioco, che dovranno quindi uniformarsi a nuovi principi come quelli di risultato, fiducia ed equilibrio contrattuale. Darò il mio contributo per capirne la portata, considerate le rilevanti novità che verranno introdotte. Una tra tutte, il divieto in maniera inequivocabile delle proroghe, a eccezione di quelle tecniche”.

L’ingresso dell’avv. Benelli in Astro segna un ulteriore passaggio verso il rafforzamento dell’associazione in vista delle sfide dei prossimi mesi che la vedranno in prima linea per salvaguardare la tenuta e la sostenibilità del comparto legale e per tutelarne al meglio le sue componenti.

