As.Tro: illegittime le sanzioni irrogate per un inesistente divieto di utilizzo degli apparecchi da gioco presso esercizi regolarmente autorizzati

E’ quindi dovere della nostra associazione ribadire che, alla luce dei riferimenti normativi sopra evidenziati, tale asserito divieto e le segnalate diffide non hanno alcun fondamento giuridico, come non lo avrebbero le eventuali conseguenti sanzioni.

Pertanto, – conclude Astro – ove in tali esercizi pubblici siano rispettate le norme ed i protocolli previsti per il contenimento del contagio (anche in relazione all’utilizzo degli apparecchi da gioco) e le eventuali norme comunali e/o regionali che prevedono limiti orari per il funzionamento degli apparecchi da gioco, oltre, ovviamente, a tutte le prescrizioni generali che disciplinano l’attività di gioco, sono da considerarsi illegittime le sanzioni irrogate per un inesistente divieto di utilizzo degli apparecchi da gioco, presso esercizi regolarmente autorizzati allo svolgimento di tale attività.