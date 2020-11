As.Tro. Pucci risponde al Segretario Generale di Unimpresa

As.Tro ha pubblicato la risposta del Presidente As.Tro Massimiliano Pucci, inviata al Segretario Generale di Unimpresa, dott. Raffaele Lauro, in riferimento alla Sua dichiarazione apparsa ieri sugli organi di informazione, con cui lo stesso avanzava la proposta di chiusura – per 6 mesi – delle sale gioco, come soluzione per salvaguardare la salute degli over settantenni.

In allegato il link con la dichiarazione del Presidente, Massimiliano Pucci: http://www.assotrattenimento.it/media/lettera-Pucci-a-dott.-Lauro-di-Unimpresa.pdf

PressGiochi