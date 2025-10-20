As.tro, il 23 ottobre a Milano per il forum nazionale antiriciclaggio

Giovedì prossimo 23 ottobre, a Milano presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, si terrà il Forum Nazionale Antiriciclaggio®2025 -organizzato dalla European School of Banking Management e dalla Scuola Italiana Antiriciclaggio&Compliance- in cui istituzioni, professionisti e soggetti obbligati si confronteranno sulle nuove sfide della compliance antiriciclaggio.

L’evento quest’anno esplorerà il tema di “COME CAMBIA LO SCENARIO AML CON LE NUOVE DISPOSIZIONI UIF: Dalle SOS automatiche e difensive alle SOS consapevoli e di qualità” con la partecipazione delle Istituzioni e degli operatori più autorevoli del panorama AML italiano, tra cui le massime autorità di Banca d’Italia, DIA, UIF, ADM e Guardia di Finanza.

Una giornata di alta formazione e confronto che sarà articolata in tre sessioni tematiche, una delle quali dedicata alle novità che interessano il settore del gioco pubblico:

Panel istituzionale: le nuove disposizioni UIF sulle SOS e l’impatto su soggetti obbligati e vigilanti;

Focus settoriale: AML, lusso e yachting – obblighi, SOS e sanzioni internazionali;

Forum gaming: SOS, ispezioni e best practice operative del comparto giochi e scommesse

e sarà arricchita anche dalla cerimonia di apertura del 29° anno accademico della Scuola Italiana Antiriciclaggio.

AS.TRO anche quest’anno patrocinerà questo importante evento che si presta ad essere un’occasione di eccezionale valore in termini di formazione, aggiornamento e networking.

PressGiochi