30 Settembre 2025 - 18:34

As.tro, il 16 ottobre a Roma la presentazione del nuovo report CGIA Mestre sul settore dei giochi: il programma dell’evento

30 Settembre 2025

Il prossimo 16 ottobre, a partire dalle ore 11.30, presso il Palazzo Wedekind in Piazza Colonna a Roma, AS.TRO organizza l’evento di presentazione dello “STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA 2024 – FOCUS SU APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO E ON LINE”, realizzato dalla CGIA Mestre.

Lo studio -giunto alla sua quinta edizione- traccerà il perimetro della dimensione economica del comparto, attraverso i numeri reali del settore: verranno attualizzati i principali parametri -raccolta, gettito, fatturato e occupazione- che caratterizzano il gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento ed il peso specifico del settore sul sistema del gioco pubblico inteso nel suo complesso, con un’intera parte dedicata al gioco online.

I dati della ricerca verranno presentati dai dott.ri Daniele Nicolai e Andrea Vavolo, ricercatori Cgia Mestre con l’intervento iniziale dell’avv.ssa Isabella Rusciano (As.tro-Confindustria SIT – DATA ROOM) che anticiperà le iniziative di Data Room per il 2026.

All’evento interverranno come relatori il Dott. Armando Iaccarino (Vice Presidente As.Tro-Confindustria SIT), il Dott. Giuliano Guinci (AGIC-Confindustria), il Dott. Gianluca Tannoia (Sezione GADS Astro) mentre la conclusione dei lavori sarà affidata al Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dott. Mario Lollobrigida.

Per partecipare è possibile contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@assotrattenimento.it

Per leggere il programma dell’evento clicca qui

 

PressGiochi

As.tro, il 16 ottobre a Roma la presentazione del nuovo report CGIA Mestre sul settore dei giochi: il programma dell'evento

