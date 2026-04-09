As.Tro: il 10 aprile la seconda riunione operativa della sezione GADS

Prosegue il percorso della Sezione As.Tro-GADS (Gioco a Distanza e Scommesse), con un nuovo incontro in programma venerdì 10 aprile 2026, dedicato all’approfondimento dei principali dossier regolatori e tecnici del

Prosegue il percorso della Sezione As.Tro-GADS (Gioco a Distanza e Scommesse), con un nuovo incontro in programma venerdì 10 aprile 2026, dedicato all’approfondimento dei principali dossier regolatori e tecnici del comparto online.

Tra i temi principali all’ordine del giorno, particolare attenzione sarà dedicata al tema della tracciabilità dei flussi finanziari e dei mezzi di pagamento e degli sviluppi relativi alla circolare ADM di proroga delle Regole Tecniche. In tale ambito, sarà fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento del confronto istituzionale.

Ampio spazio sarà inoltre riservato all’analisi della bozza di Decreto Ministeriale sui giochi di abilità, con la presentazione dei contributi elaborati dai tavoli tecnici costituiti a seguito della prima riunione. In particolare, verranno illustrati i risultati dei lavori sui principali ambiti di intervento:

RTP reale vs RTP teorico

Live casino

Disciplina del jackpot

Rettifiche sulle sessioni di gioco

La riunione del 10 aprile rappresenta quindi un passaggio operativo fondamentale per consolidare il lavoro avviato all’interno della Sezione ASTRO GADS e mettere a sistema i contributi tecnici emersi dai tavoli, con l’obiettivo di definire posizioni condivise da valorizzare nell’ambito del confronto con le Istituzioni in una fase particolarmente delicata per il comparto del gioco online.

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