As.tro e Tutela Digitale: siglata una nuova convenzione per gli iscritti

As.tro ha siglato una nuova convenzione per gli iscritti con Tutela Digitale, start up specializzata nella difesa della reputazione online di aziende e privati. Attraverso l’ausilio di strumenti informatici e

As.tro ha siglato una nuova convenzione per gli iscritti con Tutela Digitale, start up specializzata nella difesa della reputazione online di aziende e privati.

Attraverso l’ausilio di strumenti informatici e legali, ogni azienda potrà monitorare la sua presenza in rete, individuare potenziali contenuti lesivi della propria reputazione e, grazie all’intervento degli esperti di Tutela Digitale, eliminarli facendo leva sul Diritto all’Oblio, il diritto di scomparire dal web per fatti del passato non più attuali.

Inoltre, grazie all’ausilio di esperti Seo e tecnici informatici, Tutela digitale è in grado di migliorare la reputazione aziendale.

I servizi di Tutela Digitale che verranno messi a disposizione degli iscritti Astro sono:

Linkmonitor : monitora la reputazione di privati e aziende tramite una piattaforma con un database di oltre 300 milioni di fonti in 187 lingue (testate giornalistiche, blog del settore, social networks ecc..) in modo da riscontrare in tempo reale ogni menzione sul web (commenti, articoli, post ecc..) delle parole chiave selezionate (es. nome e cognome, marchio ecc..).

: monitora la reputazione di privati e aziende tramite una piattaforma con un database di oltre 300 milioni di fonti in 187 lingue (testate giornalistiche, blog del settore, social networks ecc..) in modo da riscontrare in tempo reale ogni menzione sul web (commenti, articoli, post ecc..) delle parole chiave selezionate (es. nome e cognome, marchio ecc..). Linkiller : elimina attraverso una piattaforma gli eventuali contenuti negativi quali ad es.: commenti diffamatori, articoli di giornale che non rispettino il diritto all’oblio, foto, video, profili falsi ecc..

: elimina attraverso una piattaforma gli eventuali contenuti negativi quali ad es.: commenti diffamatori, articoli di giornale che non rispettino il diritto all’oblio, foto, video, profili falsi ecc.. Linkbetter: ottimizza l’identità online costruendo contenitori (siti, web, blog) e contenuti (post, articoli) con l’obiettivo di “abbassare” nelle prime pagine dei motori di ricerca i contenuti negativi che non si possono eliminare.

PressGiochi