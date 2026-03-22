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As.tro: convocata la prima riunione della nuova sezione GADS – gioco a distanza

A seguito dell’avvio della nuova Sezione GADS (Gioco a Distanza) -rinnovata con la nomina del nuovo Responsabile di Sezione, Dott. Giuseppe Simone e del portavoce, avv. Stefano Sbordoni- deliberato nel

22 Marzo 2026

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A seguito dell’avvio della nuova Sezione GADS (Gioco a Distanza) -rinnovata con la nomina del nuovo Responsabile di Sezione, Dott. Giuseppe Simone e del portavoce, avv. Stefano Sbordoni- deliberato nel corso del Direttivo As.Tro dello scorso 4 marzo, l’Associazione annuncia la convocazione della prima riunione costitutiva e operativa della Sezione, in programma da remoto il prossimo 27 marzo alle ore 15.00.

L’incontro rappresenta il primo momento di lavoro strutturato della nuova Sezione e si inserisce in una fase di particolare rilevanza per il comparto del gioco a distanza, interessato da importanti sviluppi sul piano normativo e regolatorio.

Diversi i temi all’ordine del giorno, tra cui la tracciabilità dei flussi finanziari e dei mezzi di pagamento nel gioco a distanza, oggetto di un approfondimento tecnico già avviato dall’Associazione.

Nel corso della riunione verranno inoltre esaminate le criticità sulla circolare ADM relativa alla proroga delle Regole Tecniche, nonché i principali elementi di attenzione connessi alla bozza di Decreto Ministeriale sui giochi di abilità, con approfondimenti dedicati ai temi più rilevanti per la filiera, tra cui RTP, live casino, jackpot di network e modelli B2B.

Con l’avvio della prima riunione della nuova Sezione GADS, As.Tro inaugura una fase di lavoro più strutturata e continuativa sul gioco a distanza, con l’obiettivo di costruire un presidio stabile sui principali dossier regolatori e tecnici del settore.

La Sezione si propone come luogo di sintesi tra operatori, capace di sviluppare posizioni condivise e contribuire in modo concreto al confronto con le Istituzioni, in un contesto che richiede competenza, coordinamento e capacità di anticipare le evoluzioni del mercato.

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Fonte immagine: https://images.unsplash.com/photo-1522125670776-3c7abb882bc2?q=80&w=2070&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D - SOURCE

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