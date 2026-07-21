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As.tro avvia un tavolo tecnico sui mezzi di pagamento: confronto congiunto tra operatori del gioco fisico e online

AS.TRO annuncia l’avvio, a partire dal mese di settembre, di un Tavolo tecnico dedicato ai mezzi di pagamento, che riunirà gli operatori Astro del gioco fisico e del gioco a

21 Luglio 2026

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AS.TRO annuncia l’avvio, a partire dal mese di settembre, di un Tavolo tecnico dedicato ai mezzi di pagamento, che riunirà gli operatori Astro del gioco fisico e del gioco a distanza.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il percorso di riordino e di evoluzione del settore stia facendo emergere, con sempre maggiore evidenza, tematiche comuni ai diversi canali distributivi. Tra queste, quella dei sistemi di pagamento rappresenta oggi uno degli ambiti più cruciali, sia sotto il profilo dell’innovazione tecnologica sia con riferimento agli obiettivi di sicurezza, tracciabilità delle operazioni e tutela del consumatore.

Il nuovo Tavolo tecnico dell’associazione sarà concepito come uno spazio permanente di confronto tra operatori Astro, con l’obiettivo di mettere a sistema le esperienze maturate nei rispettivi comparti, individuare criticità comuni, condividere buone pratiche ed elaborare proposte che possano contribuire al processo di evoluzione del quadro regolatorio del settore.

«La distinzione tra gioco fisico e gioco online resta naturalmente centrale sotto il profilo dei modelli distributivi», dichiara il Presidente di AS.TRO, Massimiliano Pucci, «ma il processo di riordino sta evidenziando l’esigenza di affrontare con una visione unitaria alcune materie strategiche. I mezzi di pagamento sono certamente una di queste. Per questo riteniamo importante creare un luogo di confronto stabile, capace di valorizzare le competenze presenti nei diversi comparti oggi presenti in Astro e di sviluppare contributi condivisi da mettere a disposizione delle Istituzioni.»

Con questa iniziativa AS.TRO prosegue il percorso di rafforzamento della propria attività tecnico-istituzionale, promuovendo sedi di confronto che accompagnino il processo di modernizzazione del gioco pubblico attraverso un approccio basato su competenza, dialogo con le Istituzioni e collaborazione tra gli operatori del settore.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com

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