As.tro alla Conferenza regionale “Tutti in gioco”: prevenzione, collaborazione istituzionale e dati al centro del confronto in Lombardia

AS.TRO prenderà parte alla Conferenza regionale “Tutti in Gioco – Scenari, tendenze, politiche e interventi territoriali a confronto per la prevenzione e il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo”, promossa

AS.TRO prenderà parte alla Conferenza regionale “Tutti in Gioco – Scenari, tendenze, politiche e interventi territoriali a confronto per la prevenzione e il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo”, promossa da Regione Lombardia e in programma lunedì 6 luglio presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. L’iniziativa riunirà istituzioni regionali, ATS, mondo accademico, servizi sociosanitari, operatori del settore e rappresentanti della politica per un confronto dedicato alle strategie di prevenzione, tutela della salute e governo del fenomeno del gioco d’azzardo.

Durante la terza sessione, dedicata alle esperienze maturate sul territorio, verrà illustrato il percorso pilota di collaborazione tra ATS Bergamo, As.Tro, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Cooperativa Piccolo Principe, un progetto che rappresenta un modello innovativo di cooperazione tra istituzioni pubbliche, mondo della ricerca e operatori del gioco pubblico. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sviluppare strumenti condivisi di prevenzione, promuovendo un approccio fondato sull’integrazione delle competenze, sull’analisi dei dati e sulla costruzione di interventi concreti a favore dei territori.

La partecipazione di As.Tro a questo progetto testimonia la convinzione che il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo richieda un dialogo costante tra tutti gli attori coinvolti. Solo attraverso una collaborazione strutturata tra istituzioni, sistema sanitario, università, enti del terzo settore e filiera del gioco pubblico è possibile costruire politiche realmente efficaci, basate su evidenze scientifiche e orientate alla prevenzione.

As.Tro sarà inoltre presente durante la quinta sessione, dedicata al punto di vista degli esercenti e dei gestori dei locali pubblici, con l’intervento del Dott. Claudio Bianchella, Responsabile dei Rapporti con Territori di As.Tro, che approfondirà il tema della necessaria sinergia tra la filiera del gioco pubblico, gli Enti Locali, i servizi sociosanitari e le Forze di Polizia quale presupposto indispensabile per rafforzare la tutela dei cittadini e il presidio della legalità sul territorio.

Nel corso della giornata sarà inoltre presentato un dossier territoriale sulla Regione Lombardia, elaborato da Data Room Nexus, contenente un’analisi integrata dei principali indicatori economici del comparto del gioco pubblico e dei dati socio-sanitari relativi al Disturbo da Gioco d’Azzardo. Il dossier rappresenta uno strumento conoscitivo volto a favorire un confronto fondato su dati oggettivi e verificabili, mettendo a disposizione delle istituzioni elementi utili per la definizione delle future politiche di settore.

La partecipazione di As.Tro conferma l’impegno dell’Associazione nel promuovere un confronto costruttivo con le istituzioni, fondato su dati, evidenze e collaborazione, quale presupposto indispensabile per definire politiche di prevenzione sempre più efficaci e rafforzare il presidio di legalità garantito dal sistema del gioco pubblico regolamentato.

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