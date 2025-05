Arte italiana nella nuova slot di ELK Studios: Nightmaker

Fondata nel cuore creativo di Stoccolma nel 2013, ELK Studios è una delle software house più riconoscibili nel panorama dell’iGaming europeo. Con una filosofia che premia la qualità dei suoi prodotti, ELK ha costruito la propria reputazione unendo meccaniche di gioco innovative a una direzione artistica di altissimo livello. Il risultato? Slot machine che non sono semplici giochi, ma vere e proprie esperienze visive, capaci di intrattenere e sorprendere.

La vera forza dello studio, però, risiede nelle persone. ELK Studios si distingue per la capacità di valorizzare creatività emergenti provenienti da tutta Europa, offrendo loro l’opportunità di contribuire attivamente alla creazione di nuovi titoli. È il caso di Chiara Casaccio, illustratrice e game artist italiana, che ha messo la sua firma su Nightmaker, il nuovo attesissimo gioco in uscita il 30 maggio 2025.

Abbiamo parlato con Chiara per scoprire come nasce un gioco di questo calibro, cosa significa per una italiana far parte del team ELK e in che modo la sua impronta artistica ha contribuito all’identità del titolo.

Chiara, vuoi raccontarci un po’ di te? Come è iniziato il tuo percorso nell’industria del gaming e cosa ti ha portato a ELK Studios?

“Il mio percorso è iniziato attraverso gli studi, accompagnato da una grande ispirazione ricevuta da amici e insegnanti che avevano lavorato a giochi importanti. Mi hanno supportata nella mia crescita e durante un cammino non sempre lineare, fatto di alti e bassi, alla ricerca del lavoro giusto per me. Un’amica in particolare, che lavorava già come artista per le slot machine e si era trasferita in Svezia, mi ha incoraggiata a intraprendere questa avventura, sottolineando le maggiori opportunità di trovare una posizione stabile come artista rispetto al lavoro da freelance. Durante le mie ricerche, ELK Studios è subito saltata all’occhio e, dopo aver visto i progetti che avevano realizzato, ho capito immediatamente che volevo farne parte”.

In che modo hai contribuito personalmente all’identità visiva di Nightmaker? Ci sono personaggi, ambientazioni o animazioni su cui hai lavorato direttamente?

“Ho contribuito principalmente al concept art del gioco, creando i bozzetti e il mood iniziale che ha poi dato vita a ciò che Nightmaker rappresenta oggi, grazie anche al talento straordinario dei miei colleghi!

Una volta terminata la fase di concept, ho partecipato anche alla realizzazione finale di alcuni simboli e in parte dei personaggi, come ad esempio la maschera del nostro misterioso Helper, la figura enigmatica che compare anche nel logo — probabilmente il miglior alleato dei giocatori!”.

Di quale parte di Nightmaker sei più orgogliosa, e perché?

“Sono orgogliosa dell’intero progetto, senza dubbio. Sono arrivata in ELK da poco tempo e, all’inizio, ho lavorato su diversi progetti prima di stabilirmi su Nightmaker. L’ho visto nascere, crescere e prendere vita. Ho visto i miei bozzetti trasformarsi e cambiare drasticamente in base alle scelte artistiche. All’inizio, il gioco aveva un’estetica completamente diversa, ma l’evoluzione è stata fondamentale per raffinarlo e migliorarlo. Senza il contributo dei miei colleghi e la guida di una direzione artistica esperta, il gioco non avrebbe avuto lo stesso impatto. Sto imparando moltissimo, sia nel campo delle slot machine sia nel mondo dell’arte digitale, e sento che sto davvero crescendo e sviluppando le mie abilità artistiche”.

Un viaggio negli abissi: Nightmaker

Chiara ha contribuito allo sviluppo del gioco Nightmaker, una slot visivamente potente e dal concept profondo, dove il giocatore deve liberare una bestia imprigionata negli abissi in cambio di potenziali ricchezze… ma a un prezzo misterioso.

In uscita il 30 maggio 2025, Nightmaker si distingue per la sua estetica intensa e oscura, combinata a una struttura di gioco ricca di sorprese.

Il giocatore si ritrova di fronte a una creatura leggendaria imprigionata in fondo a un abisso. Incatenata e immersa in un gas che ne limita i poteri, la bestia può essere liberata solo da chi è pronto a rischiare… e a perdere qualcosa in cambio.

La slot, composta da 5 righe per 5 colonne, presenta un insieme di funzionalità avanzate: feature row, simboli giganti, moltiplicatori, simboli suddivisi, wilds, bonus e Beast Spins, con un potenziale di vincita fino a 50.000 volte la puntata.

