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Arsenal-PSG da grandi orecchie: le quote di Betsson sulla finale di Champions League

La vittoria del Paris Saint-Germain è bancata a 2.35 contro il 2 dell’Arsenal a 3.25 

29 Maggio 2026

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La Champions League giunge al suo atto finale. Nella cornice della Puskás Aréna di Budapest, Arsenal e Paris Saint-Germain si contendono la gloriosa coppa dalle grandi orecchie. Una sfida inedita e affascinante che mette di fronte due filosofie di gioco spettacolari, ma nate da percorsi differenti.

L’atteso atto conclusivo, metterà di fronte l’Arsenal di Mikel Arteta, reduce dallo storico trionfo in Premier League e forte di un percorso europeo impeccabile, caratterizzato da un attacco prolifico e da una retroguardia solida e aggressiva nelle letture difensive, e un Paris Saint-Germain dal cammino più tortuoso ma dotato di un potenziale offensivo devastante, capace di viaggiare a oltre due gol e mezzo di media a partita grazie alla sua abilità nell’alzare i ritmi e riempire l’area con continuità. Se i Gunners si presentano all’appuntamento al completo e con il morale alle stelle, pronti a sfruttare il proprio ordine tattico come un’arma letale, i parigini dovranno invece saper gestire una pressione ambientale decisamente superiore rispetto alla passata stagione e l’incognita legata alle condizioni di Ousmane Dembélé, alle prese con un fastidio al polpaccio destro che, pur escludendo lesioni, rischia di comprometterne il pieno rendimento per la sfida decisiva.

Secondo gli analisti di Betsson: l’1 casalingo è proposto a 2.35, mentre il pareggio (X) si attesta a 3.25. Un colpo esterno degli uomini di Simeone, il segno 2, è bancato invece a 3.25. Per quanto riguarda lo spettacolo sotto porta, regna l’equilibrio: l’Over 2.5 è quotato 1.95 contro l’1.77 dell’Under 2.5, mentre il Goal a 1.76 resta leggermente favorito sul No Goal a 1.99.

 

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