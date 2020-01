In Regione Sicilia è stata presentata in questi giorni una proposta di legge recante Regolamento e disposizioni sulla distribuzione delle sale gioco e sale scommesse sul territorio della Regione siciliana come contrasto al DGA (disturbo da gioco d’azzardo).

A presentarla il Consigliere del gruppo Diventerà Bellissima Alessandro Aricò.

