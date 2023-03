Arriva in esclusiva su StarCasinò la nuova slot Mochimon di Pragmatic Play

Mochimon, il nuovo titolo lanciato da Pragmatic Play, è da oggi online e disponibile, in esclusiva per l’Italia, su StarCasinò. Grazie alla piattaforma di intrattenimento digitale di Betsson Group, gli appassionati potranno divertirsi con l’elettrizzante slot machine del noto provider, facendosi trasportare in un mondo popolato da coloratissimi mostri a tema anime. Il nuovo gioco, che si va ad aggiungere al vasto catalogo presente sul sito web, sarà disponibile in esclusiva per i clienti di StarCasinò fino al 5 aprile.

Mochimon è una slot machine con una griglia 7×7 e, al suo interno, si possono trovare otto immagini diverse, di cui sette sono mostri colorati e uno è il simbolo Scatter. Una volta fatto partire lo spin, sulla schermata di gioco appaiono 49 simboli e con una combinazione di almeno 5 uguali uno accanto all’altro si forma una vincita. I mostri rappresentano sia la paga più alta che quella più bassa: si va da quello rosa, che assicura una vincita massima di 150 volte la puntata, a quello bianco, che moltiplica x20 l’importo scommesso. Grazie al meccanismo a caduta, i nuovi simboli prendono il posto di quelli esplosi nella combinazione vincente, andando a ricomporre la griglia con 49 immagini. Mochimon ha un RTP di 96,50% ed è una slot ad alta volatilità che porta ricche ricompense.

La piattaforma di Betsson Group si contraddistingue nel mercato per affidabilità e sicurezza, attestati grazie alle certificazioni AAMS e a sistemi operativi che garantiscono elevata protezione dei dati personali, metodi di pagamento rapidi e sicuri e un servizio clienti sempre attivo per rispondere a tutte le domande degli utenti. L’attenzione a soddisfare le esigenze dei giocatori e il costante impegno nell’offrire i migliori prodotti del mercato certifica il brand tra i top player del mercato.

Pressgiochi