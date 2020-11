Arriva il Black Friday su Sisal Matchpoint. Quattro giorni di quote maggiorate fino al 50%

È Black Friday anche su Sisal Matchpoint! La giornata speciale dedicata agli acquisti vantaggiosi e alle promozioni arriva anche sul tabellone scommesse di Matchpoint che, per l’occasione, offre ben 4 giorni di quote particolarmente allettanti su diverse tipologie di scommesse. Da domani martedì 24 novembre e fino a venerdì 27 novembre, dalle 12:00 alle 21:00 in 7 fasce orarie da un’ora ciascuna, sarà possibile scommettere su vari avvenimenti con quote maggiorate fino a un massimo del 50%. Saranno 4 giorni ricchi di match spettacolari, tra questi Inter – Real Madrid e Liverpool – Atalanta di Champions League, oppure Napoli – Roma o Sassuolo – Inter della 9° giornata di campionato: su queste e tante altre sfide sarà applicata la quota maggiorata. Si trovano tutte su www.sisal.it.