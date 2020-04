Armenia, vietata la pubblicità relativa al gioco d’azzardo

In Armenia, a seguito della diffusione del COVID-19, è stata vietata la pubblicità relativa al gioco d’azzardo. Le nuove misure sono state annunciate dal vice ministro della Giustizia armeno, Vahe Danielyan, mentre il paese combatte la diffusione di Covid-19. Secondo i rapporti, sarà consentita la pubblicità sponsorizzata da programmi scientifici, educativi, sportivi e culturali, ma sarà severamente vietata la pubblicità di giochi d’azzardo, lotterie e strip club. La pubblicità sociale gratuita verrà trasmessa da mezzanotte alle 18:00, con pubblicità a pagamento nelle slot in prima serata dalle 18:00 a mezzanotte. Il paese sta cercando di frenare il gioco d’azzardo mentre combatte Covid-19. L’Armenia ha già imposto molte restrizioni alla pubblicità del gioco d’azzardo negli ultimi anni. Nel 2018, il governo ha cambiato le regole per consentire la diffusione degli spot di gioco d’azzardo tra le 22:00 e le 6:00. Molti paesi in tutto il mondo stanno imponendo regole sul gioco d’azzardo per prevenire problemi di gioco durante la pandemia.

