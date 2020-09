Arkage entra nell’Osservatorio Italiano Esports

Arkage si associa all’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli operatori del settore. L’accordo rientra nella strategia dell’agenzia di entrare in un nuovo mercato e mettere a disposizione degli stakeholder la propria competenza in ambito creativo e digital.

Due le iniziative firmate Arkage e dedicate al mondo degli eSports, la nuova frontiera dell’entertainment digitale e sportivo: il primo è wasdmag.it, l’online magazine che racconta gli eSport in modo chiaro e accessibile anche a un pubblico non tecnico che vuole avvicinarsi a questa realtà. Il secondo è un progetto che Arkage non vuole ancora svelare: una nuova piattaforma dedicata a questo mondo e di cui presto sentirete parlare.

“Oggi gli eSports sono un fenomeno che nessun comunicatore può più ignorare. Durante il lockdown, nuove audience si sono avvicinate agli sport virtuali: abbiamo ad esempio imparato ad amare la Formula 1. Parliamo di oltre 500 milioni di persone nel mondo: il lockdown è finito, ma queste audience sono rimaste e crediamo che gli eSports siano un vero e proprio trend sociale, non soltanto videoludico: con essi oggi, crescono community, si imparano lingue, si sviluppano capacità cognitive e di problem solving. Non a caso sono nati corsi universitari e nuove professioni. Le aziende devono comprendere tutto questo per poter instaurare una comunicazione con le nuove generazioni. Per noi marketer è il momento di muoverci adesso per non perdere il treno di una rivoluzione ampiamente annunciata”, dichiara Pasquale Borriello, CEO Arkage.

“Con l’ingresso di Arkage in OIES aggiungiamo un partner di primissimo livello all’offerta di digital agency del nostro network – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’OIES – C’è tanto interesse e vitalità tra le creative agency italiane verso il settore degli Esports. I partner dell’OIES possono contare su un parterre di agenzie che sono già molto avanzate nel coinvolgimento degli Esports nelle strategie di marketing “.

L’Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore sportivo che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di campioni dello sport e rappresentanti del mondo Esports.

PressGiochi