Arizona. Il Mazatzal Hotel & Casinò potrebbe essere la prima struttura a riaprire

Il casinò di Arizona potrebbe essere uno dei primi luoghi di gioco nel paese ad aprire le sue porte dopo che il proprietario ha annunciato l’intenzione di riprendere le operazioni la prossima settimana. Il Mazatzal Hotel & Casino di Payson è di proprietà e gestito dalla Tonto Apache ed è stato chiuso dal 19 marzo a causa della pandemia di Coronavirus, come precauzione per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i membri tribali, dei membri del team di impresa tribale e della comunità. Mazatzal dà lavoro a più di 300 persone, con dipendenti che hanno ricevuto lo stipendio fino al 2 aprile, a parte alcuni lavoratori chiave ancora sul posto che hanno continuato a ricevere i salari. Il direttore marketing del casinò, John Giles, ha dichiarato: “La decisione di chiudere temporaneamente è stata presa dal Consiglio tribale di Tonto Apache e non a causa di qualche pressione esterna. Stiamo pianificando di riaprire il casinò il 1 ° maggio. Naturalmente, tali piani possono cambiare in base alle raccomandazioni dei funzionari sanitari e governativi. Stiamo ancora aspettando alcune indicazioni dal CDC, dai servizi sanitari e dai nostri funzionari governativi su quali precauzioni dovrebbero essere prese una volta riaperti”. Nel frattempo, un casinò a Tucson, in Arizona, ha dichiarato che fornirà cibo agli operatori sanitari in prima linea che combattono il Coronavirus.

