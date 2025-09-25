Arezzo: sala scommesse chiusa per 15 giorni, era ritrovo di pregiudicati

Il Questore della Provincia di Arezzo ha sospeso da oggi 25 settembre, per quindici giorni, la licenza dell’attività di una sala scommesse/vlt regolarmente autorizzata all’esercizio ed alla raccolta di giochi pubblici attraverso il negozio di gioco ubicato nella prima periferia della città di Arezzo.

Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato a seguito di diversi controlli effettuati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura dai quali è emerso che l’esercizio in questione continua ad essere abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, visto che già a giugno di quest’anno il Questore della Provincia di Arezzo aveva emesso un analogo provvedimento di sospensione della licenza di P.S. ex art. 100 T.U.L.P.S. per le medesime ragioni.

L’ordine del Questore mira a dissuadere i soggetti indesiderati attraverso la sospensione della licenza di P.S. della sala scommesse/vlt, costituente, in questo caso, punto di riferimento e luogo di aggregazione per persone pericolose per l’ordine pubblico, la sicurezza e la moralità pubblica.

PressGiochi