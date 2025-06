Arezzo: irregolarità in due sale scommesse e VLT, disposta la chiusura temporanea dei locali

Nell’ambito del costante monitoraggio dei pubblici esercizi presenti ed attivi sul territorio provinciale, al fine di prevenire la commissione di reati o comunque l’insorgere di situazioni di pericolo o turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto per quindici giorni la sospensione della licenza dell’attività di una sala scommesse/vlt ubicata nella prima periferia della città di Arezzo e regolarmente autorizzata all’esercizio ed alla raccolta di giochi pubblici.

Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato a seguito di diversi controlli effettuati dagli equipaggi delle Volanti della Questura dai quali è emerso che l’esercizio pubblico in questione è abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.

Altro provvedimento di sospensione della licenza e dunque di chiusura del locale, questa volta per la durata di sette giorni, è stato adottato nei confronti di un’altra sala scommesse/vlt ubicata in una zona centrale della città, in quanto elementi concreti ed inequivocabili hanno evidenziato un chiaro abuso del titolo di polizia rilasciato e una ripetuta violazione delle modalità di svolgimento dell’attività, che vista la delicatezza del settore, è regolata da stringenti normative.

Anche in questo caso, l’ordine del Questore ha assunto natura preventiva e cautelare e mirando a tutelare beni pubblici primari quali, l’ordine e la moralità pubblica.

