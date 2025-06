Arcireale (CT): scoperte irregolarità in tre centri scommesse, denunciati i titolari

Negli scorsi giorni, la Polizia di Stato in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha condotto degli accertamenti in alcuni centri scommesse situati in diversi comuni

Negli scorsi giorni, la Polizia di Stato in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha condotto degli accertamenti in alcuni centri scommesse situati in diversi comuni della Provincia di Catania.

In particolare, in due centri scommesse di Arcireale è stata scoperta l’assenza di una licenza che dovrebbe essere rilasciata dal Questore. I due locali operavano senza il necessario provvedimento per la raccolta di scommesse, tramite la struttura commerciale fornita da un bookmaker esterno privo della licenza di ADM per operare in Italia.

Ulteriori irregolarità sono state riscontrate in una rivendita di generi di monopolio. Il titolare, pur avendo la licenza per la raccolta di scommesse, non ha comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 30 giorni successivamente al trasferimento in un altro locale.

Sulla base delle irregolarità riscontrate, i titolari delle tre attività sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

