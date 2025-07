Arcireale (CT): la Questura dispone la chiusura di due centri scommesse senza licenza

Continua l’impegno della Polizia di Stato attraverso i controlli alle attività commerciali finalizzati alla verifica del rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza. In particolare, nelle scorse

Continua l’impegno della Polizia di Stato attraverso i controlli alle attività commerciali finalizzati alla verifica del rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza.

In particolare, nelle scorse settimane, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno effettuato, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Monopoli per la Sicilia, mirati controlli amministrativi in centri di raccolta di scommesse presenti nel territorio acese.

Dagli accertamenti condotti è emerso che due esercizi, contravvenendo a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, operavano senza la licenza del Questore, necessaria per la raccolta di scommesse sportive e virtuali, attività svolta tramite una struttura commerciale e di vendita fornita da un noto bookmaker estero, attualmente privo di concessione da parte della suddetta Agenzia, condotta che integra l’illecito di esercizio abusivo di attività di raccolta di scommesse, come previsto dalla normativa vigente in tema di gioco e scommesse clandestine.

Sempre ad Acireale, il titolare di un’attività di rivendita di generi di monopolio, in possesso della licenza per la raccolta di scommesse, in occasione del trasferimento in altro locale, non ha comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 30 giorni, come disposto sempre dal Testo Unico e come prescritto in seno alla suddetta licenza.

In merito a tali accertamenti, i titolari degli esercizi controllati erano già stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle predette norme.

A seguito della segnalazione di quanto accertato, inviata alla Questura di Catania, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno potuto istruire una attività che si è conclusa con l’emissione dei provvedimenti con cui il Questore ha disposto la cessazione immediata dell’attività di raccolta scommesse per gli esercizi sprovvisti di licenza e di revoca della medesima autorizzazione per l’esercente che ne ha violato le prescrizioni, provvedimenti che sono stati notificati agli interessati nella giornata di ieri.

La preventiva licenza di pubblica sicurezza per la raccolta delle scommesse e la precisa osservanza delle prescrizioni in essa contenute assolve all’importante finalità di impedire l’uso dei locali per attività non controllate dalla polizia di sicurezza, sottolineando la pericolosità sociale delle scommesse non autorizzate.

Le contestazioni delle citate violazioni sono il risultato della costante attività di controllo espletata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale nell’ambito delle attività coordinate dal CO.PRe.G.I. – Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori.

Il Comitato, diretto dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e composto da rappresentanti delle Forze di Polizia, istituito nel 2009, nasce per pianificare e coordinare le operazioni di controllo sul territorio finalizzate a contrastare l’illegalità nel settore dei giochi e delle scommesse, l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore e la tutela dei minori.

