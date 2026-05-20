Aragona, nel 2025 salgono a 121 le sale gioco autorizzate: apparecchi di tipo B a 6.449 unità

L’Aragona chiude il 2025 con un leggero aumento delle sale gioco autorizzate e un mercato degli apparecchi da intrattenimento che conferma segnali di stabilizzazione dopo gli anni difficili della pandemia.

Secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2025, nella comunità autonoma spagnola risultano attive 121 sale gioco autorizzate, una in più rispetto alle 120 del 2024. Il confronto con il 2017, quando gli esercizi erano 114, evidenzia una crescita moderata ma costante del comparto.

Parallelamente, il numero delle macchine ricreative di tipo B installate all’interno delle sale ha registrato un lieve incremento tra il 2024 e il 2025, rafforzando il trend di stabilità avviato nel 2018. A fine 2025, infatti, le sale aragonesi contavano complessivamente 801 apparecchi di tipo B, delineando uno scenario di crescita contenuta per il mercato terrestre.

Più in generale, l’Aragona ha chiuso il 2025 con 6.449 macchine di tipo B complessive, in aumento rispetto alle 6.325 unità del 2024. Considerando insieme gli apparecchi di tipo B e C, il totale raggiunge 6.456 unità, contro le 6.333 dell’anno precedente.

L’andamento del settore mostra una fase di recupero graduale dopo il forte impatto della crisi sanitaria. Tra il 2017 e il 2019 il mercato aveva evidenziato una crescita progressiva, culminata con incrementi superiori al 2% nel 2018. Successivamente, il biennio 2020-2021 ha segnato una brusca frenata, con cali vicini al 5% e al 3,9%, dovuti soprattutto alle chiusure dei locali e alle dismissioni di apparecchi legate alla pandemia.

Nel 2022 e nel 2023 la flessione è proseguita, seppure in forma più contenuta, mentre dal 2024 il comparto ha invertito la rotta. Lo scorso anno il numero complessivo delle macchine è cresciuto dell’1,98%, seguito da un ulteriore aumento dell’1,96% nel 2025.

I dati confermano quindi per l’Aragona una fase di stabilizzazione e lieve ripresa del mercato degli apparecchi da intrattenimento in presenza, dopo anni di ridimensionamento del settore.

PressGiochi