Apre oggi a Lisbona l’edizione 2025 del SBC Summit: oltre 30mila partecipanti attesi

È ufficialmente iniziato questa mattina il SBC Summit 2025, ospitato tra la Feira Internacional de Lisboa e la MEO Arena. L’evento, che si conferma uno dei più rilevanti appuntamenti internazionali per l’industria del gioco e delle scommesse, si presenta quest’anno in una veste senza precedenti, con numeri che testimoniano la crescita costante del settore a livello globale: 30 mila professionisti accreditati, oltre 700 espositori e delegazioni provenienti da più di 130 Paesi.

Fin dalla giornata inaugurale, il summit metterà al centro le sfide regolatorie, l’evoluzione tecnologica e lo sviluppo dei mercati emergenti.

Tra i momenti più attesi ci sarà il panel “Super CEO: The Present and the Future of Gambling”, durante il quale gli amministratori delegati di alcuni dei maggiori operatori mondiali discuteranno di evoluzione normativa, impatto delle nuove tecnologie e prospettive di crescita in un contesto sempre più competitivo.

Un altro appuntamento centrale sarà il keynote di Randi Zuckerberg, che offrirà una riflessione su come l’intelligenza artificiale potrà trasformare imprese e modelli di business, evidenziandone opportunità e rischi.

Focus su mercati globali ed emergenti

La prima giornata dedicherà spazio anche a due panel internazionali: il LatAm Leaders Panel, incentrato sul mercato latinoamericano, e l’Africa Leaders Panel, che analizzerà le dinamiche di espansione nel continente africano. Entrambi porteranno in evidenza il ruolo delle normative locali e la necessità di approcci differenziati per rispondere a consumatori sempre più digitalizzati.

Non mancheranno discussioni sui pagamenti del futuro: il panel “Payments 2030” affronterà i cambiamenti che blockchain, open banking e pagamenti istantanei potranno portare all’esperienza del cliente e ai modelli operativi degli operatori.

Il programma proporrà anche sessioni di taglio più tecnico, come la Trading Masterclass sulle tecniche di quotazione delle scommesse. Spazio inoltre a momenti divulgativi, tra cui il panel “Legends Charity Game: The Positive Power of Football”, che vedrà protagonisti ex campioni come Roberto Carlos, Marco Materazzi, Henrik Larsson e Gaizka Mendieta. Le leggende del calcio racconteranno come lo sport potrà continuare a generare valore sociale e opportunità di branding.

Nei prossimi giorni, il summit offrirà ulteriori keynote, workshop e tavole rotonde su argomenti come la tutela del giocatore, la protezione dei dati, la sostenibilità del settore e le nuove strategie di marketing digitale.

Con oltre 110 mila metri quadrati di area espositiva, Lisbona diventerà così un crocevia internazionale per operatori, fornitori e istituzioni, offrendo un’occasione unica di networking e aggiornamento.

L’edizione 2025 del SBC Summit conferma dunque Lisbona come crocevia centrale per l’industria del gaming.

