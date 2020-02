Approda su Sisal.it “Book of Ra Deluxe”

Sisal.it, primo operatore in Italia per quota di mercato dei giochi online*, arricchisce tramite il partner SG Digital, la propria offerta di giochi di Casinò con “Book of Ra Deluxe”, una delle più famose e appassionanti slot machine a livello mondiale.

Prodotta dalla software house di giochi da casinò Greentube, divisione interattiva del gruppo Novomatic, l’iconica slot ispirata all’antico Egitto “Book of Ra Deluxe” è pronta a stupire e ad appassionare gli utenti di Sisal.it, che avranno l’occasione di provare, comodamente seduti da casa, la storica slot machine, da sempre ai primi posti nelle classifiche delle VLT più amate dai giocatori del mercato retail.

Con l’integrazione online dei prodotti casinò Greentube, Sisal mira infatti a rafforzare ulteriormente la sinergia retail/online e il suo impegno nel cercare di offrire ai propri clienti un’offerta di gioco sempre più completa e omnicanale.

Presenti sui punti vendita Sisal, questi giochi hanno già dato prova di essere altamente performanti nel mercato italiano, costituendo così un’importante realtà che da sempre appassiona i giocatori.

“Book of Ra Deluxe” dunque è il primo ma non ultimo di una gamma di nuovi giochi di Greentube che d’ora in avanti gli utenti di Sisal.it potranno trovare sui diversi canali di gioco, dal sito desktop al sito mobile oltre che sull’ App Casinò e Slot, per vivere un’esperienza di gioco sempre più innovativa e funzionale alle loro esigenze.

