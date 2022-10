Apple rimuove gli annunci del gioco d’azzardo dall’App Store

Apple afferma di aver rimosso tutti gli annunci di gioco d’azzardo dal suo App Store dopo che un aggiornamento al suo sistema di posizionamento degli annunci ha suscitato una raffica di cririche.

Martedì Apple ha iniziato a implementare il sistema di posizionamento degli annunci dell’App Store aggiornato, inclusi gli annunci “Potrebbero piacerti anche” negli elenchi di app rivali.

Gli sviluppatori dell’App Store si sono lamentati degli annunci di giochi a distanza che spuntavano in luoghi inappropriati. Sembra che il sistema di Apple non identificasse dove inserire gli annunci, con il risultato che gli annunci per le app di gioco d’azzardo venivano promossi su elenchi di app per bambini e un’app per il recupero della dipendenza dal gioco. Oltre agli annunci di gioco d’azzardo, è stato criticato anche il posizionamento di annunci per app di chat per adulti.

Apple ha dichiarato: “Abbiamo sospeso gli annunci relativi al gioco d’azzardo e alcune altre categorie sulle pagine dei prodotti dell’App Store”.

Non sono stati forniti dettagli su quanto durerà la pausa o cosa sta facendo Apple per modificare la situazione in modo che gli annunci di gioco d’azzardo possano tornare online.