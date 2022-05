Apparecchi da intrattenimento: ADM e Coni firmano protocollo

Il Protocollo disciplina l’applicazione della normativa in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. agli apparecchi utilizzati dalle Federazioni Sportive di cui agli artt. 21 e 24 dello Statuto del CONI.

ADM e CONI hanno firmato un protocollo per l'applicazione della normativa in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7 del t.u.l.p.s. agli apparecchi utilizzati dalle federazioni sportive aderenti al Coni.

Il protocollo stabilisce precisi criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione di quegli apparecchi da intrattenimento che, in quanto utilizzati ad uso sportivo, non siano sottoposti alla regolamentazione di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;

– individua le Federazioni a cui la singola associazione sportiva dilettantistica/società sportiva dilettantistica deve essere affiliata;

– definisce il tipo di attività praticata su tali attrezzature;

– prevede che deve rimanere escluso dalla predetta regolamentazione ogni organismo che organizzi attività sportive con finalità ludiche ai sensi dello statuto del CONI, nonché ogni attività di carattere ludico organizzata dagli organismi di cui all’art. 21 e 24 dello Statuto del CONI.

