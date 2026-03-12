Newsletter

12 Marzo 2026 - 20:01

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Apparecchi da gioco, EGP FIPE: “Negli ultimi due anni il gettito è diminuito del 7,4%”

Negli ultimi due anni il gettito derivante dagli apparecchi da gioco ha registrato una contrazione significativa. Secondo i dati del Bollettino delle Entrate Tributarie 2025 del Dipartimento delle Finanze, si

12 Marzo 2026

Share the post "Apparecchi da gioco, EGP FIPE: “Negli ultimi due anni il gettito è diminuito del 7,4%”"

Stampa pagina

Negli ultimi due anni il gettito derivante dagli apparecchi da gioco ha registrato una contrazione significativa. Secondo i dati del Bollettino delle Entrate Tributarie 2025 del Dipartimento delle Finanze, si è passati da 5,66 miliardi di euro nel 2023 a 5,24 miliardi nel 2025, con una riduzione complessiva del 7,4%.

Questo andamento – scrive in una nota l’associazione EGP FIPE – non indica una diminuzione del gioco complessivo, ma evidenzia piuttosto una trasformazione del mercato. i differenti parametri di vincita hanno cambiato le abitudini dei consumatori e ridefinito gli equilibri tra il canale fisico e quello digitale, con effetti evidenti sulla rete terrestre dei pubblici esercizi.

La rete fisica del gioco pubblico rappresenta un presidio fondamentale di legalità e controllo sul territorio. Tuttavia, negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi con restrizioni territoriali, limiti orari e una crescente competizione del digitale, legale ed illegale, fattori che incidono sulla sostenibilità economica degli operatori e sul livello complessivo di raccolta.

Il rischio è che l’indebolimento del retail possa ridurre la capacità di presidio dell’offerta legale, con dirette ripercussioni sulla tutela dei consumatori e sulle entrate erariali.

Per questo è inderogabile chiudere la riflessione sul futuro del comparto. Un riordino normativo più chiaro tra livello statale e locale, insieme a un percorso di innovazione tecnologica degli apparecchi e dei punti vendita, sostenuti da politiche fiscali coerenti con l’evoluzione del mercato, per rafforzare l’offerta legale e a garantire stabilità al sistema.

Un sistema di gioco pubblico efficace passa infatti da una rete fisica forte, regolata e tecnologicamente evoluta, capace di coniugare tutela dei consumatori, controllo del territorio e sostenibilità economica.

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Malta, MGA rafforza i controlli sul gioco online: focus su crypto, integrità e tutela dei giocatori

Parity in Action: come la certificazione di genere stimola il cambiamento

Oscar 2026 – Provaci ancora, Diane Warren! Dopo 16 candidature per la miglior canzone senza statuetta la cantautrice americana ci riprova: il pronostico degli esperti Sisal

Dalla Devils Boulevard Link and Win alla giungla di Elk Studios: ecco le novità settimanali di StarCasinò

Formula 1 – Russell, in Cina, è ancora l’uomo da battere. Hamilton, a 9,00 su Sisal.it, pronto a calare il Settebello a Shangai

Bjorn Katerbau (Aircash): “Oggi, nel gioco, lavorare bene e rispettare le regole fa la differenza”

Europa e Conference League: le italiane a caccia dei quarti, derby italiano al Dall’Ara

USA, a febbraio i casinò di Detroit hanno registrato ricavi per $100,6 milioni

Cosa fanno gli uomini quando vincono al SuperEnalotto? 1 su 3 investe nella casa

Apparecchi da gioco, EGP FIPE: “Negli ultimi due anni il gettito è diminuito del 7,4%”

Regolamento del MEF su lotterie ad estrazione differita: parere positivo del CdS, ma con osservazioni

Europa League – Roma favorita nell’euroderby contro il Bologna. Malen, primo marcatore a 5,00 su Sisal.it, pronto a lasciare il segno

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter