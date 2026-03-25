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Apparecchi comma 7, Sapar pubblica un vademecum sulla funzionalità del portale ADM

L’Associazione Sapar ha messo a disposizione per gli operatori un vademecum sulle funzionalità del portale ADM per gli apparecchi comma 7. Dall’autocertificazione al cambio di titolarità, fino alla gestione dei

25 Marzo 2026

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L’Associazione Sapar ha messo a disposizione per gli operatori un vademecum sulle funzionalità del portale ADM per gli apparecchi comma 7.

Dall’autocertificazione al cambio di titolarità, fino alla gestione dei nulla osta e degli RFID: si tratta di una guida sintetica, redatta da SAPAR, che riepiloga i principali servizi disponibili nel portale ADM per operatori, produttori e importatori di apparecchi senza vincita in denaro.

Scarica il documento integrale

 

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