Apparecchi comma 7, Sapar pubblica un vademecum sulla funzionalità del portale ADM
L’Associazione Sapar ha messo a disposizione per gli operatori un vademecum sulle funzionalità del portale ADM per gli apparecchi comma 7. Dall’autocertificazione al cambio di titolarità, fino alla gestione dei
25 Marzo 2026
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L’Associazione Sapar ha messo a disposizione per gli operatori un vademecum sulle funzionalità del portale ADM per gli apparecchi comma 7.
Dall’autocertificazione al cambio di titolarità, fino alla gestione dei nulla osta e degli RFID: si tratta di una guida sintetica, redatta da SAPAR, che riepiloga i principali servizi disponibili nel portale ADM per operatori, produttori e importatori di apparecchi senza vincita in denaro.