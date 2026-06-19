Si è conclusa il 16 giugno scorso la prima fase dei lavori del Tavolo Tecnico istituito tra As.Tro, l’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento della Direzione Giochi ADM e Sogei, avviato nel

Si è conclusa il 16 giugno scorso la prima fase dei lavori del Tavolo Tecnico istituito tra As.Tro, l’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento della Direzione Giochi ADM e Sogei, avviato nel novembre 2025, con l’obiettivo di esaminare una serie di proposte di semplificazione riguardanti la gestione degli apparecchi AWP.

Nel corso dei lavori sono stati approfonditi diversi interventi finalizzati a migliorare l’efficienza operativa della filiera, semplificare alcuni adempimenti amministrativi e individuare soluzioni in grado di coniugare la tenuta del comparto awp con quelle di controllo e presidio del sistema pubblico del gioco.

L’attività svolta si è conclusa con la sottoscrizione di un verbale condiviso tra ADM, Sogei e Astro che recepisce le principali proposte presentate dall’associazione all’avvio del Tavolo. In particolare, il documento riguarda:

• la distribuzione della vincita su richiesta del giocatore, e non in automatico, laddove inferiore a quella massima consentita;

• la memorizzazione dello stato di bonus o delle feature di gioco tra una partita e la successiva;

• la sostituzione delle schede in esercizio per manutenzione straordinaria o per altre esigenze operative;

• la semplificazione della procedura di post-dismissione degli apparecchi.

L’esito dei lavori rappresenta un risultato importante sotto un duplice profilo. Da un lato, conferma l’efficacia del percorso di confronto tecnico avviato con l’Amministrazione ed il partner tecnologico Sogei, che ha consentito di affrontare temi complessi attraverso un approccio pragmatico e orientato alla ricerca di soluzioni condivise. Dall’altro, interviene su aspetti operativi e funzionali del comparto awp che, da anni, non erano oggetto di revisione e che, si auspica, potranno contribuire a rendere più efficiente la gestione degli apparecchi e dell’intera rete.

La conclusione di questa prima fase non esaurisce il lavoro avviato: le attività proseguiranno infatti nei prossimi mesi con l’obiettivo di accompagnare e monitorare l’attuazione delle misure condivise ma, soprattutto, di valutarne gli effetti concreti sul sistema gioco.

In tale contesto, As.Tro continuerà il confronto con l’Amministrazione su ulteriori temi di interesse per il comparto, anche attraverso approfondimenti e proposte riguardanti il settore delle VLT sempre con l’obiettivo di elaborare proposte che possano contribuire alla modernizzazione del sistema, alla semplificazione dei processi e al rafforzamento della competitività della filiera nel rispetto degli obiettivi di legalità e tutela dell’interesse pubblico.

PressGiochi