Apollo acquisisce IGT Gaming & Digital ed Everi: nasce il nuovo gruppo IGT

Nasce una piattaforma leader per l’innovazione, con contenuti eccezionali e soluzioni scalabili per l’ecosistema globale del gaming.

Apollo (NYSE: APO) comunica il completamento delle acquisizioni precedentemente annunciate delle attività Gaming & Digital di International Game Technology PLC (nota anche come “Brightstar Lottery”) e di Everi Holdings Inc. (“Everi”) da parte di una holding controllata da fondi gestiti da affiliati di Apollo (i “Fondi Apollo”).

L’operazione interamente in contanti, dal valore di circa 6,3 miliardi di dollari, unisce aziende complementari per creare un leader globale privato nei settori delle tecnologie di gioco, digitali e finanziarie.

Le due società saranno integrate in un’unica impresa nei prossimi mesi. Con sede a Las Vegas, la nuova realtà opererà sotto il nome di IGT, pur mantenendo il marchio Everi in mercati e linee di prodotto selezionati.

IGT sarà organizzata in tre divisioni: Gaming, Digital e FinTech, creando un’impresa focalizzata sul cliente, sostenuta da una cultura aziendale che valorizza talento, collaborazione e innovazione.

“Questo è un momento decisivo per il nostro settore”, ha dichiarato Nick Khin, CEO ad interim di IGT. “Unendo due organizzazioni leader, stiamo creando un’impresa con la scala, il talento e la tecnologia necessari per guidare il futuro del gaming. Con il supporto di Apollo, siamo ben posizionati per offrire contenuti eccezionali sia nel fisico che nel digitale, insieme a soluzioni finanziarie integrate e alla gestione dei casinò che migliorano l’esperienza del giocatore e creano valore per i nostri clienti. Sono onorato di far parte di questo entusiasmante capitolo e di contribuire a plasmare il futuro di IGT.”

Come precedentemente annunciato, Hector Fernandez assumerà il ruolo di CEO di IGT nel quarto trimestre del 2025, al termine del periodo di non-concorrenza.

Fino ad allora, Khin guiderà l’azienda e passerà al ruolo di CEO della divisione Gaming di IGT al momento dell’ingresso di Fernandez.

“Unire attività così complementari crea una piattaforma più competitiva, agile e con una solida base finanziaria, pronta per una crescita di lungo periodo”, ha affermato Daniel Cohen, Partner di Apollo. “Siamo fiduciosi che IGT sia ben posizionata per offrire contenuti e capacità differenzianti, migliorando il servizio ai clienti in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di collaborare con Hector, Nick e il resto del team di IGT per guidare il settore verso il futuro.”

A partire da oggi, le azioni ordinarie di Everi sono state ritirate dalla Borsa di New York (NYSE). Gli azionisti di Everi riceveranno 14,25 dollari per azione in contanti, mentre International Game Technology PLC riceverà 4,05 miliardi di dollari di proventi lordi in contanti.

PressGiochi