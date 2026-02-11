APay E-Wallet Main Sponsor della Run Rome The Marathon 2026

APay E-Wallet, il wallet digitale di ADMIRAL Pay, è Main Sponsor della Run Rome The Marathon 2026, uno degli appuntamenti sportivi più attesi della capitale. La collaborazione nasce dal desiderio di sostenere iniziative che promuovono benessere, inclusione e spirito di comunità, valori che da sempre guidano l’impegno di ADMIRAL Pay e del Gruppo NOVOMATIC Italia.

La Run Rome Marathon del 22 marzo rappresenta un’occasione per trasformare la città in un grande spazio di incontro, dove runner, famiglie e appassionati condividono energia, passione e determinazione. È proprio in questa dimensione di partecipazione collettiva che APay E-Wallet ha scelto di essere presente, sostenendo un’esperienza capace di unire persone diverse attraverso lo sport.

Per ADMIRAL Pay, essere Main Sponsor significa rafforzare l’impegno nel promuovere iniziative che generano valore per le comunità e incoraggiano stili di vita attivi e positivi. La Run Rome Marathon è un momento speciale in cui sport e condivisione si incontrano, creando un forte legame tra territorio, cittadini e imprese.

A partire da giovedì 19 marzo saremo presenti con lo stand APay E-Wallet presso il Villaggio Expo allestito al Circo Massimo. Sarà possibile incontrare il team di ADMIRAL Pay e condividere l’entusiasmo che accompagna questo importante evento sportivo.

Essere parte della Maratona di Roma 2026 permette ad APay E-Wallet di avvicinarsi ancora di più alle persone, portando al centro della manifestazione un approccio innovativo e orientato ai servizi digitali, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti.

Una partnership che guarda alle persone e al futuro – La partnership con la Run Rome Marathon conferma la volontà di ADMIRAL Pay di investire in iniziative capaci di creare valore sociale e contribuire al benessere delle comunità. Un impegno coerente con la visione del Gruppo NOVOMATIC Italia, che da anni sostiene progetti sportivi e solidali in tutto il territorio nazionale.

APay E-Wallet è orgogliosa di essere al fianco di un evento che celebra l’energia delle persone e la forza dello sport.

