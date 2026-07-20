APay E-Wallet diventa Main Sponsor del FCCW per le stagioni 2026/27 e 2027/28

F.C. Como Women è lieta di annunciare il rafforzamento della partnership con APay E-Wallet, l’innovativa soluzione di pagamento digitale sviluppata da ADMIRAL Pay, istituto di pagamento del Gruppo NOVOMATIC Italia.

Dopo l’inizio della partnership nel dicembre 2025, APay E-Wallet cresce ulteriormente la sua posizione al fianco del Club, diventando Main Sponsor per le stagioni 2026/27 e 2027/28 con il brand che sarà presente sul fronte maglia gara della Prima Squadra.

All’interno della sponsorizzazione che vedrà il brand fra i vari diritti essere presente sul fronte maglia gara della Prima Squadra, F.C. Como Women integrerà progressivamente le soluzioni offerte da APay nelle proprie attività di pagamento e svilupperà iniziative dedicate alla squadra e alla propria community.

Nel corso della stagione saranno sviluppati diversi progetti congiunti pensati per avvicinare sempre di più il Club ai propri tifosi e per aumentare la diffusione dei servizi APay E-Wallet sui loro target di riferimento. L’utilizzo dei servizi APay accompagnerà la quotidianità del Club, mentre la community potrà beneficiare di vantaggi esclusivi e promozioni dedicate, a partire dagli acquisti del merchandising ufficiale effettuati con APay E-Wallet nei match casalinghi allo stadio “Mino Favini” di Meda.

La partnership rappresenta un modello di collaborazione che va oltre la tradizionale sponsorizzazione, trasformandosi in un progetto innovativo e condiviso in cui il partner entra a far parte della vita del Club attraverso l’utilizzo concreto delle proprie soluzioni. Un approccio pensato per generare valore e contribuire a costruire un’esperienza sempre più innovativa per tifosi, partner e stakeholder di entrambi i gruppi.

Le parole di Nicola Verdun, CEO di F.C. Como Women: “Siamo felici di consolidare la partnership con NOVOMATIC Italia, un partner che fin dall’inizio ha creduto nella nostra visione e nel progetto del Club. L’estensione di questo accordo conferma la solidità di un rapporto costruito sulla fiducia e sulla condivisione di obiettivi comuni. Avere al nostro fianco un gruppo internazionale di questo livello, che sceglie di investire nello sviluppo del calcio femminile, rappresenta un segnale importante e uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione. Siamo convinti che questo percorso continuerà a creare valore e nuove opportunità per entrambi gruppi”

Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia, commenta:“La nostra partnership con F.C. Como Women è un’opportunità non solo per promuovere lo sport femminile, ma anche per stimolare un cambiamento culturale positivo. Diventare sponsor di maglia con il nostro marchio APay E-Wallet è un’ulteriore occasione per dimostrare il nostro impegno nel sostenere valori positivi, e le iniziative congiunte che intraprenderemo con il Club ci permetteranno di creare nuovi touch point con la tifoseria del Como Women, e di far conoscere i nostri servizi di pagamento, oggi diffusi in oltre 5.000 esercizi in tutta Italia”.

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