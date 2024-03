Aosta: in Regione si discute il futuro del casinò

Quest’oggi in Consiglio regionale Val D’Aosta, il gruppo Rassemblement Valdôtain ha illustrato un’interrogazione a risposta immediata con cui ha chiesto conto dello studio commissionato da Finaosta sul futuro della Casa da gioco di Saint-Vincent.

«Ad oggi, la quarta Commissione consiliare non ha ancora calendarizzato le audizioni in merito alla presentazione di questo studio – ha evidenziato il Capogruppo Stefano Aggravi -, mentre qualche giornalista ne sarebbe già in possesso. Vorremmo quindi sapere se i contenuti dell’articolo apparso sulla Stampa del 15 marzo scorso, che parlava di “privatizzazione” come strada da seguire, siano corrispondenti al vero.»

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha riferito che «Finaosta ha trasmesso alla Regione lo studio effettuato in attuazione del mandato ricevuto dalla Giunta regionale il 3 luglio 2023 per l’elaborazione di linee guida per il rilancio della Casinò de la Vallée Spa successivamente alla chiusura della procedura di concordato. Per l’importanza dell’argomento, il documento ha necessariamente bisogno di essere esaminato e condiviso dalla Giunta regionale per poi essere oggetto di confronto in maggioranza: ciò prima di approdare, per le decisioni del caso, al percorso di discussione in sede di quarta Commissione consiliare e poi in quest’Aula per delineare il futuro della Casa da gioco. In questo momento, pertanto, non è tanto importante sapere se gli articoli di stampa corrispondano o meno a quanto evidenziato nello studio fornito da Finaosta, ma, piuttosto, è interessante sapere che il percorso di analisi sta avanzando e che avremo certamente modo di discuterne in modo approfondito nel prossimo futuro nelle sedi e nei modi appropriati, anche perché l’argomento è di grande interesse oltre che di estrema delicatezza.»

«Mi aspettavo una risposta che non ho ricevuto – ha replicato il Capogruppo Aggravi -. L’unica certezza è che tempistiche certe non ce ne sono: mi auguro che lo studio arrivi presto nelle sedi deputate.»

PressGiochi