Antonelli (FIT): “Torna la Lotteria Italia”

“Siamo arrivati ad uno degli appuntamenti che anche se siamo soltanto ad inizio settembre fa subito pensare al Natale e all’Epifania. Si tratta dei biglietti della Lotteria Italia quest’anno in

“Siamo arrivati ad uno degli appuntamenti che anche se siamo soltanto ad inizio settembre fa subito pensare al Natale e all’Epifania. Si tratta dei biglietti della Lotteria Italia quest’anno in arrivo nelle nostre tabaccherie anche in anticipo rispetto agli anni precedenti.

La Lotteria Italia – scrive Mario Antonelli, Presidente della Federazione Italiana Tabaccai – rappresenta la tradizione e l’attesa del sogno, un biglietto della Lotteria non è un semplice biglietto ma un rito che si rinnova ogni anno, un legame tra la nostra categoria e la storia del Paese.

Certo, in un mondo dove tutto è veloce ed istantaneo un biglietto della Lotteria Italia potrebbe sembrare qualcosa di veramente anacronistico. Ma non lo è, anzi è esattamente il contrario. È un prodotto che resiste al tempo proprio come noi tabaccai.

La Lotteria Italia ha una marcia in più, perché quando vendiamo un biglietto non stiamo vendendo un pezzetto di carta ma un sogno a lungo termine. È l’emozione dell’attesa, l’idea che un colpo di fortuna possa cambiare la vita di qualcuno.

So che molti di voi non ordinano i biglietti della Lotteria per il timore dell’invenduto, ma ritengo che sia importante tenere in tabaccheria 20 biglietti piuttosto che rischiare di prendere una multa e poi da qui fino al termine della Lotteria ci sono quattro mesi, un tempo lunghissimo per un prodotto che tanto poi alla fine si vende sempre.

Siamo i custodi di una tradizione che si rinnova ogni anno e la Lotteria Italia rappresenta un simbolo di fiducia nel futuro e la nostra rete è il canale attraverso cui questo simbolo prende forma.

Continuiamo a credere in questo prodotto- conclude il presidente FIT – , a promuoverlo con entusiasmo e a mostrare ai nostri clienti che il grande sogno italiano passa ancora, e sempre, dalle nostre tabaccherie”.

PressGiochi