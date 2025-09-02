Antonelli (FIT): “Atteso il riordino del gioco fisico legale, pronti a fare la nostra parte”

Nel suo messaggio di rientro dopo la pausa estiva, il presidente della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, ha richiamato l’attenzione su uno dei temi più rilevanti per la categoria: il

“Siamo in attesa di un riordino che dovrebbe, finalmente, ristabilire regole chiare e certe per chi opera nel settore attraverso la rete legale. L’attesa si protrae – ha sottolineato Antonelli – ma noi siamo più che pronti a fare la nostra parte grazie alla formazione, alla professionalità, all’attenzione verso i clienti che noi tabaccai mettiamo in campo ogni giorno”.

