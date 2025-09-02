Newsletter

02 Settembre 2025 - 18:39

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Antonelli (FIT): “Atteso il riordino del gioco fisico legale, pronti a fare la nostra parte”

Nel suo messaggio di rientro dopo la pausa estiva, il presidente della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, ha richiamato l’attenzione su uno dei temi più rilevanti per la categoria: il

02 Settembre 2025

Share the post "Antonelli (FIT): “Atteso il riordino del gioco fisico legale, pronti a fare la nostra parte”"

Stampa pagina

Nel suo messaggio di rientro dopo la pausa estiva, il presidente della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, ha richiamato l’attenzione su uno dei temi più rilevanti per la categoria: il riordino del gioco fisico legale.

“Siamo in attesa di un riordino che dovrebbe, finalmente, ristabilire regole chiare e certe per chi opera nel settore attraverso la rete legale. L’attesa si protrae – ha sottolineato Antonelli – ma noi siamo più che pronti a fare la nostra parte grazie alla formazione, alla professionalità, all’attenzione verso i clienti che noi tabaccai mettiamo in campo ogni giorno”.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Admiral Sport e Key2 insieme per un nuovo modello di Gioco Responsabile

UK, GambleAware svela i risultati di uno studio sull’esposizione dei minori ai contenuti sul gambling

Brightstar Lottery presenta nuove soluzione tecnologiche al NASPL 2025

Paesi Bassi, modifiche alle regole di concessione delle licenze per gioco online dal 1° gennaio 2026

Antonelli (FIT): “Atteso il riordino del gioco fisico legale, pronti a fare la nostra parte”

Ucraina, confermata la riforma della licenza per le lotterie

Confartigianato Costruttori di Attrazioni: “Parchi giochi e giostre colpite dai dazi Usa”

Casinò di Saint-Vincent: ad agosto gli incassi si fermano a 6,9 mln di euro

Regione Lombardia: 100mila euro contro il gioco d’azzardo patologico nel Piano di zona Broni-Casteggio

La Svezia lancia una nuova campagna contro i debiti da gioco tra i giovani

Parte la nuova stagione di SisalFunClub 2026

Lo Stadio José Alvalade di Lisbona ospiterà i “Legends Charity Game”, in collaborazione con SBC Summit

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy